Fascite plantar: o que é, porque acontece e um produto que pode ajudar a aliviar a dor

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A fascite plantar é uma das dores de pé mais comuns, a par dos joanetes ou dos calos, e deve ser tratada de forma adequada para evitar que o problema se agrave. Trata-se de uma inflamação do tecido que liga o calcanhar aos dedos do pé, geralmente causada por um aumento de tensão nessa zona, e que costuma provocar dor intensa no calcanhar e na parte inferior do pé.

Porque é que acontece

As causas desta dor podem ser várias. Pode acontecer porque o pé se achata demasiado ao caminhar ou porque o arco do pé é muito alto. Também pode estar relacionada com músculos da parte de trás da perna demasiado tensos ou encurtados, como os gémeos e os isquiotibiais, aumentando a tensão na fáscia plantar. É também mais comum depois do verão, devido ao uso prolongado de chinelos ou sandálias que não dão apoio suficiente ao pé.

Esta dor afeta sobretudo mulheres e pessoas que praticam desporto, podendo, segundo alguns estudos, atingir cerca de 10% da população em algum momento da vida.

O que pode ajudar a aliviar a dor

Além do acompanhamento com um profissional, existem produtos pensados especificamente para reduzir a tensão na fáscia plantar e melhorar o amortecimento do pé a cada passo. É o caso destes cda Newpop, que já conquistaram o selo "Escolha da Amazon" e reúnem mais de 2.300 avaliações, com uma média de 4,1 estrelas.

Amortecimento e suporte a cada passo

Feitos em silicone macio, estes protetores envolvem o calcanhar como uma pequena taça, dando um apoio confortável e absorvendo o impacto a cada passo. Uma utilizadora conta que, mesmo com má pisada ocasional, o produto ajuda bastante a aliviar a dor nos pés. Outra compradora destaca a facilidade de adaptação a calçado fechado, notando que se ajustam bem à maioria dos modelos.

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Fáceis de aplicar e reutilizáveis

O design é antiderrapante: basta remover a película protetora e colocar os protetores no calcanhar do sapato, sem deixar resíduos. São ainda reutilizáveis, podendo ser lavados com água e deixados a secar ao ar antes de voltarem a ser usados. Uma compradora recomenda lavá-los uma vez por semana e secá-los bem para prolongar a sua duração.

O produto vem em dois tamanhos, S (34-39) e L (40-45), o que permite adaptar-se à maioria dos calçados, incluindo ténis, sapatos de pele, botas e até saltos altos. É especialmente indicado para quem pratica desporto, dança ou passa muitas horas em pé.

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