A estilista Fátima Lopes faz parte da “família” desta apresentadora da TVI. A história que poucos conhecem

À primeira vista, Fátima Lopes e Maria Cerqueira Gomes não parecem ter muito em comum para além de serem duas figuras conhecidas do público português. Mas há uma ligação entre as duas que pode passar despercebida, e que voltou agora a ganhar destaque por ocasião de um casamento muito especial.

A estilista marcou presença no casamento de Martim, irmão de Maria Cerqueira Gomes, e não se limitou a assistir à celebração. Fátima Lopes partilhou vários registos do dia e deixou uma mensagem particularmente carinhosa dedicada aos noivos.

“Ontem foi um dia muito especial, casámos o Martim e a Beatriz. Muita emoção, mas sobretudo muita alegria e diversão. Muitos parabéns e as maiores felicidades aos nossos queridos noivos e que esta nova vida a dois seja sempre iluminada pelo amor, cumplicidade e felicidade”, escreveu.

A frase “casámos o Martim” diz muito sobre a proximidade que existe. Mas afinal, como é que Fátima Lopes está ligada à família de Maria Cerqueira Gomes?

A resposta está em José Esteves Marcos, atual marido da estilista. O médico otorrinolaringologista teve, no passado, uma relação com Marta Vieira de Campos, mãe de Maria Cerqueira Gomes. Os dois tiveram um filho em comum, Martim, tornando-o irmão de Maria por parte de pai. José foi também padrasto da apresentadora durante vários anos.

Apesar de a relação entre José e a mãe de Maria ter terminado, os laços afetivos não desapareceram. A própria apresentadora já fez questão de demonstrar publicamente o carinho que mantém pelo antigo padrasto, tendo-lhe chamado “o melhor padrasto”.

Foi precisamente através dessa história familiar que Fátima Lopes acabou por ficar ligada, de uma forma muito particular, ao universo familiar de Maria Cerqueira Gomes.

A estilista e José Esteves Marcos assumiram a relação em 2024 e acabaram por subir ao altar em maio de 2025, numa cerimónia intimista realizada na Madeira, terra natal de Fátima Lopes.