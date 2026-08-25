A estilista Fátima Lopes faz parte da “família” desta apresentadora da TVI. A história que poucos conhecem
Fátima Lopes tem uma ligação especial à família de uma conhecida apresentadora da TVI
À primeira vista, Fátima Lopes e Maria Cerqueira Gomes não parecem ter muito em comum para além de serem duas figuras conhecidas do público português. Mas há uma ligação entre as duas que pode passar despercebida, e que voltou agora a ganhar destaque por ocasião de um casamento muito especial.
A estilista marcou presença no casamento de Martim, irmão de Maria Cerqueira Gomes, e não se limitou a assistir à celebração. Fátima Lopes partilhou vários registos do dia e deixou uma mensagem particularmente carinhosa dedicada aos noivos.
“Ontem foi um dia muito especial, casámos o Martim e a Beatriz. Muita emoção, mas sobretudo muita alegria e diversão. Muitos parabéns e as maiores felicidades aos nossos queridos noivos e que esta nova vida a dois seja sempre iluminada pelo amor, cumplicidade e felicidade”, escreveu.
A frase “casámos o Martim” diz muito sobre a proximidade que existe. Mas afinal, como é que Fátima Lopes está ligada à família de Maria Cerqueira Gomes?
A resposta está em José Esteves Marcos, atual marido da estilista. O médico otorrinolaringologista teve, no passado, uma relação com Marta Vieira de Campos, mãe de Maria Cerqueira Gomes. Os dois tiveram um filho em comum, Martim, tornando-o irmão de Maria por parte de pai. José foi também padrasto da apresentadora durante vários anos.
Apesar de a relação entre José e a mãe de Maria ter terminado, os laços afetivos não desapareceram. A própria apresentadora já fez questão de demonstrar publicamente o carinho que mantém pelo antigo padrasto, tendo-lhe chamado “o melhor padrasto”.
Foi precisamente através dessa história familiar que Fátima Lopes acabou por ficar ligada, de uma forma muito particular, ao universo familiar de Maria Cerqueira Gomes.
A estilista e José Esteves Marcos assumiram a relação em 2024 e acabaram por subir ao altar em maio de 2025, numa cerimónia intimista realizada na Madeira, terra natal de Fátima Lopes.
Veja agora, na nossa galeria, as fotografias que Fátima Lopes partilhou do casamento do irmão de Maria Cerqueira Gomes