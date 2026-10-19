Descoberta insólita a caminho de Fátima: peregrinos encontram milhares de cartas de bancos e seguradoras abandonadas numa ribanceira (Vídeo)

A correspondência foi descoberta em caixotes numa ribanceira junto à estrada da Senhora do Monte, entre Leiria e Fátima. As cartas, que deveriam ter sido entregues nos primeiros meses do ano, incluem documentos de instituições bancárias, seguradoras e empresas de serviços. A GNR recolheu o correio e vai investigar o caso.

Milhares de cartas que nunca chegaram aos respetivos destinatários foram encontradas por um grupo de peregrinos a caminho do Santuário de Fátima. A correspondência estava abandonada em caixotes de cartão, no meio da vegetação, junto à estrada da Senhora do Monte, numa zona entre Leiria e Fátima.

A descoberta foi noticiada pela TVI e divulgada por vários órgãos de comunicação social a 15 de outubro. Entre os documentos encontrados estão cartas de bancos e seguradoras, faturas de água e correspondência de empresas de telecomunicações, destinada a clientes de Fátima e localidades vizinhas.

Segundo a informação divulgada, a correspondência remonta aos primeiros meses de 2026 e deveria ter sido distribuída aos destinatários. Em vez disso, acabou por ser encontrada numa ribanceira, junto a um percurso utilizado por peregrinos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) recolheu os caixotes e vai averiguar as circunstâncias em que as cartas foram abandonadas, procurando apurar responsabilidades.

Cartas de bancos, seguradoras e empresas de serviços entre a correspondência encontrada

A natureza da correspondência encontrada levanta questões sobre o impacto que a falta de entrega poderá ter tido nos destinatários.

Além de cartas de instituições bancárias e seguradoras, foram identificadas faturas de água e documentos de empresas de telecomunicações. Trata-se de correspondência que pode conter informações pessoais, dados contratuais e outros elementos relevantes para a vida quotidiana de cidadãos e empresas.

Durante a reportagem da TVI, foram também identificados documentos dirigidos a empresas da região de Fátima, o que levou a alertas sobre a possível importância da informação contida nos envelopes.

A falta de entrega de uma carta pode ter consequências diferentes consoante o seu conteúdo. No caso de faturas, por exemplo, o destinatário poderá não ter recebido atempadamente informação sobre valores a pagar ou prazos. Já a correspondência bancária ou de seguros poderá conter dados que exigem cuidados acrescidos de confidencialidade.

Não é, contudo, possível concluir, apenas com base na descoberta, que tenham ocorrido prejuízos financeiros ou que os dados tenham sido utilizados indevidamente. Essas circunstâncias terão de ser apuradas.

Empresa responsável pela distribuição está identificada

De acordo com a informação divulgada sobre o caso, a distribuição da correspondência estaria a cargo da Premium Green Mail (PGM), uma empresa de distribuição postal que concorre com os CTT.

A identificação da empresa como responsável pela distribuição não esclarece, por si só, quem deixou os caixotes naquele local ou em que circunstâncias isso aconteceu. A investigação deverá permitir apurar como foi interrompido o circuito de entrega e se houve responsabilidades individuais ou organizacionais.

A GNR recolheu a correspondência e irá investigar o sucedido. Até ao momento, a informação disponível não permite afirmar que exista uma decisão judicial ou uma conclusão definitiva sobre eventuais infrações.

GNR investiga abandono da correspondência

O caso poderá levantar questões relacionadas com a confidencialidade da correspondência e a proteção dos dados pessoais. A eventual existência de infrações, bem como a sua qualificação jurídica, dependerá dos factos que vierem a ser apurados pelas autoridades.

A descoberta de milhares de cartas numa zona de mato evidencia, desde logo, que uma quantidade significativa de correspondência não chegou ao destino previsto. Falta agora esclarecer por que motivo isso aconteceu, há quanto tempo os caixotes estavam naquele local e quem poderá ser responsabilizado.

Foi um grupo de peregrinos, a caminho de Fátima, que encontrou a correspondência, dando origem à descoberta de um caso que poderá ter afetado destinatários particulares e empresas da região.