Ainda sem fato de banho para 2025? Encontrámos modelos de grandes marcas a preço de saldo

Este artigo pode conter links afiliados*

A Festa de Ofertas de Primavera da Amazon traz a oportunidade perfeita para renovar o guarda-roupa de verão antecipadamente. Com a aproximação da época balnear, as grandes marcas apresentam descontos impressionantes em fatos de banho modernos, confortáveis e de alta qualidade. Aproveite estas promoções por tempo limitado e garanta as peças essenciais para os dias de sol que se aproximam.

Tommy Hilfiger em verde lima - 54,48€ (antes: 90,79€)

O verão pede cor e este fato de banho da Tommy Hilfiger responde com o seu verde lima vibrante e refrescante. Com 40% de desconto, este modelo clássico com decote redondo valoriza a silhueta feminina e transmite uma elegância descontraída. Perfeito para os dias de praia ou piscina, combina facilmente com quimonos leves ou calções para um visual completo de verão.

Calvin Klein Scoop Back em azul turquesa - 23,58€ (antes: 86,14€)

Elegância minimalista e conforto definem este fato de banho Calvin Klein em azul turquesa. Com um impressionante desconto de 73%, esta peça de corte clássico com costas baixas é perfeita para quem procura um visual sofisticado na praia ou na piscina. O corte nas pernas proporciona uma silhueta alongada, enquanto a alça com o logo da marca adiciona um toque de distinção. Disponível em vários tamanhos, adapta-se elegantemente a diferentes tipos de corpo.

Puma One-Piece em preto clássico - 27,13€ (antes: 35,70€)

Para quem valoriza estilo e funcionalidade, este fato de banho Puma em preto é uma escolha certeira. Com um desconto de 24%, este modelo versátil combina um design minimalista com praticidade para o dia-a-dia. O logótipo icónico da marca no centro adiciona um toque distintivo a uma peça que garante conforto e liberdade de movimentos. Perfeito para atividades aquáticas ou simplesmente para relaxar à beira da piscina, este fato de banho é resistente e durável, mantendo o estilo temporada após temporada.

Tommy Hilfiger Feminino Cropped em azul marinho - 52,52€ (antes: 90,52€)

Sofisticação à beira-mar com este fato de banho Tommy Hilfiger em azul marinho, agora com 42% de desconto. Este modelo cropped combina elegância e modernidade, com o logótipo da marca discretamente posicionado na parte frontal. O corte favorece a silhueta feminina, criando uma imagem elegante tanto na piscina como na praia. A parte interior oferece conforto e sustentação, enquanto o tecido de alta qualidade assegura durabilidade. Um clássico intemporal que se mantém na moda verão após verão.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.