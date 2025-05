Do floral ao animal print: 10 fatos de banho adelgaçantes para estar confiante na praia

Este artigo pode conter links afiliados*

O verão chegou e com ele a vontade de aproveitar os dias longos à beira-mar ou junto à piscina. No entanto, nem sempre é fácil sentirmo-nos confortáveis com o nosso corpo — e a verdade é que não existe solução mágica, mas há escolhas que ajudam.

Optar por um fato de banho adelgaçante, com cortes estratégicos, cores elegantes e detalhes que valorizam a silhueta, pode fazer toda a diferença. Selecionámos dez modelos entre os 10€ e os 37€, todos pensados para favorecer o corpo e proporcionar conforto e confiança. Desde padrões ousados a tons neutros, com folhos, recortes ou decotes estruturados, nesta galeria encontra sugestões para todos os estilos. Neste artigo explicamos o que torna cada um especial.

Fatos de banho adelgaçantes

1. Fato de banho redutor com decote em V — 21,70€

Um clássico intemporal. O corte em V profundo e a cor preta ajudam a alongar e afinar a silhueta. Elegante, versátil e adequado para usar tanto na praia como em momentos mais descontraídos de verão.

Adquira aqui

2. Fato de banho estampado com alças espaguete — 36€

Com um padrão expressivo em tons de azul e dourado, este modelo destaca-se pela sofisticação discreta. As alças finas e o decote em V contribuem para um visual leve e feminino.

Adquira aqui

3. Fato de banho floral com folhos — 37€

Delicado e romântico, apresenta um padrão floral suave e folhos subtis no decote. Um modelo confortável e favorecedor para quem aprecia detalhes femininos.

Adquira aqui

4. Fato de banho animal print com rede — 24€

Uma combinação equilibrada entre ousadia e elegância. O padrão de leopardo é complementado por inserções em rede que acrescentam um toque moderno e sensual.

Adquira aqui

5. Fato de banho étnico com padrão geométrico — 10€

Inspirado em padrões culturais, combina tons terrosos com formas geométricas para um efeito visual interessante. Uma escolha confortável e original.

Adquira aqui

6. Fato de banho animal print com recortes — 15€

Estampado em leopardo azul com recortes laterais que criam definição na cintura. Um modelo contemporâneo para quem valoriza peças com personalidade.

Adquira aqui

7. Fato de banho verde com folhos — 23€

Em verde esmeralda, com folhos nas alças e decote em V, conjuga romantismo com modernidade. Um modelo fresco e sofisticado para dias de calor.

Adquira aqui

8. Fato de banho verde militar — 27€

Simples e elegante, com franzidos na zona do busto e corte estruturado. A cor discreta e o design minimalista fazem deste modelo uma escolha segura e confortável.

Adquira aqui

9. Fato de banho preto com detalhes brancos — 25€

Linhas brancas sobre fundo preto ajudam a definir e alongar a silhueta. Um modelo clássico, estruturado, que combina estilo e funcionalidade.

Adquira aqui

10. Fato de banho xadrez com folhos — 21€

O padrão xadrez ganha um toque romântico com folhos delicados. Um modelo com inspiração vintage, ideal para quem prefere um estilo mais delicado e nostálgico.

Adquira aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.