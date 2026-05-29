Fatos de banho e biquínis reversíveis desde 8 euros: metade da roupa, o dobro dos visuais

Adoramos peças reversíveis, mas este ano a tendência chegou à coleção de banho da Kiabi. Por isso, já sabemos: coisas giras e a bons preços. As mesmas peças, o dobro dos visuais.

Num lado surgem padrões florais, riscas ou estampados coloridos; no outro, uma proposta diferente que permite mudar completamente o look de praia em poucos segundos. É uma solução prática para quem gosta de renovar o visual sem investir em várias peças.

Entre as opções disponíveis temos fatos de banho para menina, que permitem alternar entre dois estilos distintos e que custam 15 euros. Pelo mesmo valor, existe também uma versão de duas peças para criança, igualmente reversível e com vários padrões.

Para adultas, as propostas seguem a mesma inspiração. Biquínis reversíveis vendidos à peça, disponíveis a partir de 8 euros, permitem escolher entre um padrão às riscas ou um estampado diferente, funcionando praticamente como duas peças numa só. Já o top de biquíni de corte triângulo, vendido por 14 euros, aposta no mesmo conceito 2-em-1, oferecendo duas opções de visual sem ocupar espaço extra na gaveta ou na mala de férias.

Percorra a galeria para ver as opções.