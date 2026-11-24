Fonte: DECO PROteste

A forma como são calculados os preços da água e do saneamento vai mudar em Portugal. Os municípios têm até 1 de janeiro de 2029 para adaptar os tarifários, mas isso não significa que as famílias passem a pagar menos ou que os preços sejam iguais em todo o País.

A fatura da água e do saneamento vai passar a obedecer a novas regras em Portugal. O objetivo é tornar mais transparentes e uniformes os critérios utilizados pelos municípios para cobrar estes serviços essenciais, mas os consumidores não devem esperar uma redução automática dos valores que pagam todos os meses.

O novo Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), entrou em vigor em outubro e estabelece um modelo comum para a definição, o cálculo, a revisão e a atualização das tarifas.

As entidades responsáveis pelo abastecimento de água e pelo saneamento têm até 1 de janeiro de 2029 para adaptar a estrutura dos respetivos tarifários.

Até agora, os critérios de cobrança variavam significativamente entre municípios e até dentro da mesma região. Com as novas regras, pretende-se reduzir estas diferenças na forma como os preços são calculados, embora isso não signifique que todos os consumidores passem a pagar o mesmo.

O que vai mudar na fatura da água?

Uma das principais alterações diz respeito à estrutura da tarifa de abastecimento de água, que passa a ter duas componentes: uma fixa e outra variável.

A componente fixa corresponde à disponibilidade permanente do serviço, independentemente da quantidade de água consumida. Com as novas regras, passa a existir um valor único em cada município para contadores com caudal permanente até quatro metros cúbicos por hora ou diâmetro até 25 milímetros.

Na prática, deixam de existir diferenças no valor desta componente fixa associadas ao calibre destes contadores.

Já a componente variável será calculada em função da quantidade de água consumida, passando a estar organizada em quatro escalões:

Até cinco metros cúbicos de água;

Mais de cinco e até 15 metros cúbicos;

Mais de 15 e até 25 metros cúbicos;

Mais de 25 metros cúbicos.

Ou seja, o valor a pagar continuará a depender do consumo, sendo aplicado o modelo de escalões previsto no novo regulamento.

E o que muda no preço do saneamento?

Também o saneamento passa a ter uma componente fixa e outra variável.

A tarifa fixa terá um valor único em cada município, independentemente do calibre do contador. A componente variável, por sua vez, será calculada com base na quantidade de água utilizada, mas terá apenas um escalão de consumo.

Esta é uma das alterações que suscita reservas por parte da DECO PROteste.

A organização de defesa dos consumidores considera que a existência de um único escalão pode reduzir o incentivo à poupança de água. Defende, por isso, que a aplicação de preços progressivos, à semelhança do que acontece no abastecimento, seria uma forma mais eficaz de promover um consumo responsável.

A justificação é simples: quando o preço aumenta em função do consumo, os consumidores têm um incentivo adicional para evitar desperdícios, contribuindo também para reduzir a quantidade de águas residuais que necessita de tratamento.

Vou pagar menos pela água com as novas regras?

Não necessariamente. Esta é uma das questões mais importantes para as famílias.

Apesar de o novo regulamento procurar harmonizar os critérios de cálculo das tarifas, não determina que todos os municípios pratiquem os mesmos preços.

Isto significa que podem continuar a existir diferenças nos valores cobrados aos consumidores, mesmo depois de as novas regras estarem totalmente implementadas.

A entrada em vigor do regulamento também não implica uma alteração imediata das faturas. O impacto nos encargos das famílias dependerá da forma como cada entidade gestora adaptar os seus tarifários e aplicar o novo modelo.

Assim, não existe uma garantia de que a água fique mais barata. O principal objetivo é assegurar regras comuns, maior transparência e mais previsibilidade na cobrança.

Até quando têm os municípios para adaptar os preços da água?

O novo enquadramento prevê um período de transição. As entidades gestoras têm até 1 de janeiro de 2029 para adaptar as regras de incidência e a estrutura dos respetivos tarifários.

A definição das tarifas de acordo com o novo modelo deverá acontecer no período regulatório que comece nessa data ou posteriormente.

Existem, contudo, diferenças na forma como esta adaptação poderá ser concretizada.

Nos serviços geridos diretamente pelas câmaras municipais ou por serviços municipalizados, a transição deverá respeitar o prazo estabelecido no regulamento.

Já nos municípios com contratos de concessão em vigor, as condições contratuais podem condicionar a aplicação integral das novas regras de cálculo, justificando adaptações posteriores nos termos legalmente previstos.

Por isso, os consumidores não devem esperar que todas as alterações se reflitam nas faturas ao mesmo tempo.

DECO PROteste pede atenção à proteção das famílias

A DECO PROteste considera positiva a criação de regras comuns para a cobrança dos serviços de água e saneamento, mas alerta que a uniformização dos critérios não resolve, por si só, as diferenças de preços entre municípios.

A organização defende que a implementação do regulamento deve ser acompanhada de medidas que garantam um acesso economicamente justo a estes serviços essenciais.

A preocupação passa também por assegurar que as novas regras não representam encargos injustificados para as famílias e que a harmonização dos tarifários tem em conta a capacidade económica dos consumidores.

Até 2029, a adaptação dos tarifários será, por isso, acompanhada de perto pela organização de defesa dos consumidores.