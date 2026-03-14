Como melhorar a eficiência energética e baixar a fatura

Quer poupar na fatura de eletricidade? Deve usar este programa da máquina de lavar a roupa, alertam especialistas

A eficiência energética é tanto uma questão ambiental como de gestão do orçamento familiar. Eletricidade, gás e água representam uma parte importante das despesas mensais e, por vezes, a fatura inclui alguns pequenos desperdícios diários.

Mas diminuir o consumo não significa abdicar do conforto. Fique a par de alguns ajustes que baixam custos e reduzem o impacto ambiental.

Saiba de onde vêm os gastos

Antes de implementar uma estratégia de redução de custos é importante perceber de onde é que eles vêm. Se a fatura que recebe apresenta valores estimados, não está a ser cobrado o valor efetivamente consumido.

Pode ser mais ou pode ser menos, mas só ao confirmar o contador é que consegue perceber se existem desvios ou picos inesperados. Nesta análise, aproveite para confirmar se ele continua a avançar quando ninguém está a usar equipamentos.

Pode ser sinal de stand-by excessivo, equipamentos mal regulados ou perdas invisíveis.

Melhore a eficiência no consumo de água

O consumo de água, e em particular de água quente, tem um duplo impacto. Não só consome água, como a energia necessária para aquecê-la.

Algumas estratégias de poupança passam por reduzir a duração dos duches, instalar redutores de caudal, recolher a água fria até aquecer (pode usá-la para regar plantas ou lavar o chão), reparar fugas e regular o termoacumulador no modo ECO.

Os gestos para poupar na cozinha

A cozinha é uma das divisões onde o consumo está sempre presente. Pequenas escolhas em equipamentos e métodos de confeção podem gerar poupanças consistentes.

O frigorífico trabalha 24 horas por dia, pelo que é um dos grandes responsáveis pelo consumo energético das casas. Regular a temperatura para os 4º ou 5º permite manter a conservação e reduz o consumo em comparação com temperaturas mais baixas.

Ainda no frigorífico, guardar alimentos ainda quentes pode ser um erro, uma vez que obriga o compressor a recuperar temperatura interna. Por isso, deixe a comida arrefecer antes de pôr no frigorífico.

Outras estratégias para poupar na cozinha são cozinhar com tampa (acelera a cozedura), desligar o forno mais cedo e aproveitar o calor residual, e utilizar o micro-ondas para aquecer pequenas porções.

Lave roupa de forma eficiente

Uma parte da energia da máquina de lavar roupa é usada para aquecer a água. Assim, lavar a temperaturas mais baixas como 30º ou 40º (quando possível) é uma forma de reduzir o consumo por ciclo.

Use ainda os programas ECO, que gastam menos energia e água. Outros gestos de eficiência energética são evitar as meias cargas e reduzir a utilização da máquina de secar sempre que for possível secar ao ar.

Outras formas de melhorar a eficiência energética em casa

Pode também melhorar a eficiência energética ao fazer intervenções em casa, que aumentam o conforto e evitam o uso de equipamentos de aquecimento ou arrefecimento.

São exemplos disso a aplicação de selantes em portas e janelas, o isolamento das caixas de estores e das tubagens de água quente, a instalação de cortinas térmicas e a substituição de janelas de vidro simples por vidro duplo eficiente.

Na área dos equipamentos, identifique os equipamentos antigos com elevado consumo, calcule o retorno do investimento antes de substituir e verifique os apoios públicos antes de comprar.