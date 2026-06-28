6 fatores que podem estar a aumentar a sua fatura da eletricidade

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A sua fatura da eletricidade pode aumentar sem que exista uma mudança evidente nos hábitos de consumo. Em muitos casos, o valor final resulta da combinação de vários fatores, alguns ligados ao comportamento no dia a dia, outros às condições do contrato ou da própria habitação.

Saiba o que pode estar a influenciar negativamente o valor que paga pela eletricidade.

1. Hábitos de consumo pouco eficientes

Os comportamentos do dia a dia têm impacto direto no consumo. Equipamentos em standby continuam a gastar energia, mesmo quando parecem desligados. Apesar de não consumirem uma grande quantidade de energia, a acumulação ao longo do tempo pode ter impacto.

Também a utilização dos eletrodomésticos influencia o valor da fatura. Lavar roupa ou loiça com cargas incompletas, usar programas a altas temperaturas ou recorrer com frequência à máquina de secar roupa aumenta o consumo. Pequenos ajustes, como usar programas ECO ou esperar por cargas completas, podem fazer diferença.

2. Tarifa desajustada à rotina

Na tarifa simples da eletricidade, o preço é sempre o mesmo ao longo do dia, mas o mesmo não acontece com as tarifas bi-horária e tri-horária. Nestas, o preço muda consoante o período horário: é mais barato em certas horas e mais cara noutras.

Pode haver a tendência de olhar para estas duas opções como soluções mágicas para baixar o valor da fatura. Mas nem sempre isso acontece.

Se a maioria do consumo acontecer fora das horas mais económicas, o preço médio pago pela eletricidade pode subir (porque o preço das horas fora de vazio é superior ao preço fixo da tarifa simples). Por isso, a vantagem destas tarifas depende da forma como a eletricidade é usada ao longo do dia.

3. Potência contratada acima do necessário

A potência contratada corresponde à quantidade de eletricidade que pode usar em simultâneo. Este valor tem um custo fixo na fatura mensal, independentemente do consumo.

Se a potência for superior às necessidades da habitação, estará a pagar mais todos os meses sem beneficiar disso. Quando não existem cortes frequentes de energia ao usar vários equipamentos ao mesmo tempo, pode existir margem para ajustar este valor.

4. Faturas baseadas em estimativas

Nem sempre o valor da fatura corresponde ao consumo real. Quando não são comunicadas leituras do contador, o fornecedor recorre a estimativas baseadas em consumos anteriores.

Estas estimativas podem não refletir alterações recentes, como períodos fora de casa ou novos equipamentos. Mais tarde, quando há leitura real, pode surgir um acerto, que se traduz numa fatura inesperadamente alta.

5. Falta de revisão do fornecedor

O mercado da eletricidade está em constante mudança. Tarifas que eram competitivas podem deixar de o ser com o tempo.

Não comparar regularmente as ofertas disponíveis pode significar pagar mais do que o necessário. Em muitos casos, a mudança de fornecedor é simples e não implica custos, o que facilita a procura de opções mais vantajosas.

6. Utilização ineficiente do ar condicionado

Os sistemas de climatização estão entre os equipamentos com maior impacto na fatura, sobretudo no verão e no inverno. O consumo depende de vários fatores, como a temperatura definida, o número de horas de funcionamento e o estado do equipamento.

Programar temperaturas muito afastadas da exterior obriga o aparelho a trabalhar mais e a consumir mais energia. Em geral, no verão, valores entre 24ºC e 26ºC permitem manter o conforto com menor esforço do equipamento. No inverno, regular para entre os 18ºC e os 20ºC ajuda a manter o conforto e a eficiência.

O isolamento da habitação também influencia o desempenho. Janelas expostas ao sol, caixilharias pouco eficientes ou falta de isolamento térmico aumentam as perdas de temperatura. Como consequência, o ar condicionado precisa de funcionar durante mais tempo para que a habitação atinja uma temperatura agradável.

Além disso, a manutenção é essencial. Filtros sujos ou falta de cuidados técnicos reduzem a eficiência e aumentam o consumo.