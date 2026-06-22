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Diga adeus à irritação: a famosa máquina que faz a barba e depila o corpo está a preço de saldo

É o rival da Dyson mais elogiado na Amazon (e por bons motivos): caiu para os 162€ em oferta flash

Manter a casa impecável sem dedicar horas infindáveis às limpezas continua a ser a prioridade de qualquer família, mas durante anos os aspiradores sem fios mais potentes estiveram associados a marcas de luxo e a preços proibitivos. Para quebrar este monopólio, este modelo da FDUXUD surgiu no mercado e tornou-se um autêntico fenómeno de vendas, acumulando uma fantástica nota de 4,7 em 5 estrelas. A melhor notícia é que o aparelho acabou de entrar numa oferta flash de 162,63€ (face aos 304€ originais), o que representa uma poupança imediata de 141€ por tecnologia de topo.

O que diz quem já o testou?

A satisfação de quem comprou comprova que a qualidade supera as expectativas pelo valor pago. Nas avaliações da plataforma, os utilizadores garantem que o investimento vale a pena: "Não é necessário gastar sempre tanto dinheiro em marcas conhecidas; estou completamente rendido a este aspirador e à sua poderosa capacidade de sucção tanto no chão como em tapetes".

Quem tem animais de estimação ou lida com cabelos compridos espalhados pela casa valida a eficácia dos extras, explicando que "a luz LED verde é espetacular porque revela todo o pó invisível a olho nu, e a escova em V impede mesmo que os pelos do meu cão fiquem enrolados". Além disso, os compradores elogiam a leveza e a manutenção prática do aparelho, destacando que "o funcionamento é surpreendentemente silencioso, o depósito limpa-se com um clique e a bateria dura perfeitamente para aspirar tudo de uma só vez".

Os grandes trunfos deste modelo:

Poder de sucção bruto: Equipado com um motor sem escovas de 650W, atinge uma força massiva de até 60 kPa em modo turbo para arrancar a sujidade mais incrustada.

Equipado com um motor sem escovas de 650W, atinge uma força massiva de até 60 kPa em modo turbo para arrancar a sujidade mais incrustada. Luz LED Verde: A cabeça rotativa de 270° projeta uma luz verde que revela instantaneamente o pó fino invisível debaixo de camas e sofás.

A cabeça rotativa de 270° projeta uma luz verde que revela instantaneamente o pó fino invisível debaixo de camas e sofás. Escova anti-enredos em "V" : Desenhada especificamente para evitar que os cabelos e pelos de animais fiquem presos, reduzindo a manutenção manual.

: Desenhada especificamente para evitar que os cabelos e pelos de animais fiquem presos, reduzindo a manutenção manual. Super autonomia: A bateria removível garante até 70 minutos de uso contínuo, o suficiente para aspirar uma habitação inteira com uma única carga.

A bateria removível garante até 70 minutos de uso contínuo, o suficiente para aspirar uma habitação inteira com uma única carga. Depósito gigante: Conta com uma capacidade de 1,8L que se esvazia de forma totalmente higiénica com apenas um clique.

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