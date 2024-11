Black Friday: Esta fechadura inteligente transforma o seu telemóvel numa chave e está com 28% de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

O futuro chegou à sua porta: esta fechadura que abre com o telemóvel está com um desconto incrível

A tecnologia veio para simplificar a nossa vida e, finalmente, chegou a vez das chaves de casa se tornarem digitais. Foi à procura das melhores soluções que encontrámos a Nuki Smart Lock Pro (4ª geração), que na semana da Black Friday se encontra com 28% de desconto — passou de 295€ para 212€. Esta fechadura inteligente instala-se facilmente na sua porta e transforma o seu smartphone numa chave digital. Com Wi-Fi integrado e compatível com todas as assistentes de voz, oferece um nível de conveniência que vai mudar a forma como interage com a sua casa.

A instalação não podia ser mais simples: demora menos de 3 minutos e não precisa de fazer furos nem alterações na porta. O sistema permite criar até 200 autorizações de acesso diferentes — ideal para dar acesso temporário a familiares ou amigos em horários específicos. A abertura automática deteta quando está a chegar a casa e destranca a porta, e o fecho automático garante que a porta fica sempre segura quando sai. E com a integração Matter, pode controlar tudo através do seu sistema de casa inteligente preferido, seja Alexa, Google Home ou Apple HomeKit.

Adquira a fechadura inteligente aqui

Não é por acaso que esta é uma das fechaduras inteligentes mais vendidas da Amazon, com mais de 1.077 avaliações. "Decidi-me pela Nuki por ser a mais conhecida e porque em todas as comparações que vi era sempre a mais elogiada", partilha um comprador que pesquisou várias opções. A durabilidade da bateria é outro ponto forte destacado: "Já a uso há vários meses e ainda nem precisei de a recarregar", comenta outro utilizador satisfeito. A fiabilidade é constantemente mencionada: "Funciona sempre na perfeição, nunca falha ou tem problemas de configuração. Após três meses de utilização, a bateria ainda está acima dos 50%." E a praticidade conquista todos: "Adoro não precisar de chave quando saio de casa, e a app é muito funcional!".

