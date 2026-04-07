Esta é a melhor forma de fazer feijoada à portuguesa, garante especialista do The Guardian

Arroz de feijão: ensinamos a receita para fazer este clássico na perfeição

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O prestigiado jornal britânico The Guardian tem um longo artigo sobre uma das nossas receitas preferidas: feijoada à portuguesa. Felicity Cloake, autora de vários livros de cozinha e colaboradora do jornal, explica os benefícios e como fazer este prato que descreve como um “ensopado rico de feijão com porco e chouriço”.

"Este maravilhoso clássico da cozinha portuguesa é um rico guisado de feijão com carne de porco e enchidos, que resulta numa excelente refeição de tacho único. Pode até descobrir que é perfeito para um jantar a meio da semana…", começa por escrever a autora.

Segundo a autora, há teorias que sugerem que a receita de feijoada viajou para a Europa com os colonizadores que retornavam do Brasil. Outras teorias insistem com igual fervor que o prato nasceu no norte de Portugal, sendo adaptado com o que estava disponível no Brasil.

O mesmo artigo descreve várias formas de cozinhar a feijoada, citando muitos autores portugueses, mas no final esta é a receita que Felicity Cloake descreve como “perfeita” para uma feijoada à portuguesa.

Ingredientes

300 g de feijão seco (ex.: feijão manteiga, encarnado ou branco)

2 cebolas médias

2 cravinhos-da-índia

2 folhas de louro

200 g de entremeada (ou um pouco mais se tiver osso), ou pancetta/bacon em peça, cortado em tiras de cerca de 1,5 cm

Sal

200 g de chouriço curado (em peça, não às rodelas finas)

150 g de morcela (opcional)

2 colheres de sopa de azeite ou banha

1 cenoura grande, em cubos (opcional)

1 talo de aipo, em cubos (opcional)

2 dentes de alho, descascados e esmagados

1 colher de chá de pimentão doce

400 g de tomate pelado em lata (aos pedaços) ou 5 tomates chucha maduros, em cubos

150 g de couve lombarda, em juliana (opcional)

Azeite virgem extra, para servir

Preparação

Demolhar o feijão

Coloque o feijão de molho em bastante água fria durante pelo menos 8 horas ou de um dia para o outro.

Cozer o feijão e a carne

Escorra o feijão e coloque-o numa panela grande ou tacho.

Corte uma das cebolas ao meio e depois uma dessas metades novamente ao meio (ficando em quartos). Espete um cravinho em cada quarto de cebola e junte ao feijão.

Adicione as folhas de louro e a entremeada. Cubra com água fria, tempere ligeiramente com sal e leve a ferver.

Cozedura lenta

Retire a espuma que se formar, reduza o lume e deixe cozer suavemente, acrescentando água sempre que necessário, até o feijão ficar macio (tenro, mas sem desfazer).

Isto pode demorar pelo menos 1 hora ou mais (especialmente com feijão manteiga). A carne ainda não precisa de estar totalmente macia nesta fase.

Preparar os enchidos e base

Pique a restante cebola. Corte o chouriço em pedaços.

Se usar morcela curada, corte também em pedaços (se for morcela fresca tipo “black pudding”, retire a pele e reserve para adicionar mais tarde).

Saltear os enchidos

Aqueça o azeite ou banha numa frigideira larga em lume médio-alto.

Junte o chouriço e a morcela (se usar) e salteie até libertarem gordura e ganharem cor.

Retire e reserve, deixando a gordura na frigideira.

Refogado

Baixe o lume e adicione a cebola, cenoura e aipo. Deixe cozinhar até ficarem macios.

Junte o alho e o pimentão doce e cozinhe mais 1 minuto.

Acrescente o tomate e deixe cozinhar até reduzir e perder a maior parte do líquido.

Juntar tudo

Quando o feijão estiver pronto, escorra-o reservando a água da cozedura.

Rejeite a cebola e o louro.

Junte o feijão e a carne ao refogado e cubra com parte da água de cozedura do feijão.

Apurar a feijoada

Deixe cozinhar em lume brando, parcialmente tapado, até a carne ficar bem tenra, acrescentando mais caldo se necessário.

Finalizar

Se estiver a usar morcela, adicione agora e deixe cozer cerca de 5 minutos.

Junte os enchidos reservados e a couve lombarda e deixe cozinhar mais alguns minutos até a couve murchar.

Servir