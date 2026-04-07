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Esta é a melhor forma de fazer feijoada à portuguesa, garante especialista do The Guardian
IOL
Hoje às 11:35
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Autora britânica ensina a fazer "este maravilhoso clássico da cozinha portuguesa"

O prestigiado jornal britânico The Guardian tem um longo artigo sobre uma das nossas receitas preferidas: feijoada à portuguesa. Felicity Cloake, autora de vários livros de cozinha e colaboradora do jornal, explica os benefícios e como fazer este prato que descreve como um “ensopado rico de feijão com porco e chouriço”.  

"Este maravilhoso clássico da cozinha portuguesa é um rico guisado de feijão com carne de porco e enchidos, que resulta numa excelente refeição de tacho único. Pode até descobrir que é perfeito para um jantar a meio da semana…", começa por escrever a autora. 

Segundo a autora, há teorias que sugerem que a receita de feijoada viajou para a Europa com os colonizadores que retornavam do Brasil. Outras teorias insistem com igual fervor que o prato nasceu no norte de Portugal, sendo adaptado com o que estava disponível no Brasil.

O mesmo artigo descreve várias formas de cozinhar a feijoada, citando muitos autores portugueses, mas no final esta é a receita que Felicity Cloake descreve como “perfeita” para uma feijoada à portuguesa.

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Ingredientes

  • 300 g de feijão seco (ex.: feijão manteiga, encarnado ou branco)
  • 2 cebolas médias
  • 2 cravinhos-da-índia
  • 2 folhas de louro
  • 200 g de entremeada (ou um pouco mais se tiver osso), ou pancetta/bacon em peça, cortado em tiras de cerca de 1,5 cm
  • Sal
  • 200 g de chouriço curado (em peça, não às rodelas finas)
  • 150 g de morcela (opcional)
  • 2 colheres de sopa de azeite ou banha
  • 1 cenoura grande, em cubos (opcional)
  • 1 talo de aipo, em cubos (opcional)
  • 2 dentes de alho, descascados e esmagados
  • 1 colher de chá de pimentão doce
  • 400 g de tomate pelado em lata (aos pedaços) ou 5 tomates chucha maduros, em cubos
  • 150 g de couve lombarda, em juliana (opcional)
  • Azeite virgem extra, para servir

Preparação

Demolhar o feijão

  • Coloque o feijão de molho em bastante água fria durante pelo menos 8 horas ou de um dia para o outro.

Cozer o feijão e a carne

  • Escorra o feijão e coloque-o numa panela grande ou tacho.
  • Corte uma das cebolas ao meio e depois uma dessas metades novamente ao meio (ficando em quartos). Espete um cravinho em cada quarto de cebola e junte ao feijão.
  • Adicione as folhas de louro e a entremeada. Cubra com água fria, tempere ligeiramente com sal e leve a ferver.
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Cozedura lenta

  • Retire a espuma que se formar, reduza o lume e deixe cozer suavemente, acrescentando água sempre que necessário, até o feijão ficar macio (tenro, mas sem desfazer).
  • Isto pode demorar pelo menos 1 hora ou mais (especialmente com feijão manteiga). A carne ainda não precisa de estar totalmente macia nesta fase.

Preparar os enchidos e base

  • Pique a restante cebola. Corte o chouriço em pedaços.
  • Se usar morcela curada, corte também em pedaços (se for morcela fresca tipo “black pudding”, retire a pele e reserve para adicionar mais tarde).

Saltear os enchidos

  • Aqueça o azeite ou banha numa frigideira larga em lume médio-alto.
  • Junte o chouriço e a morcela (se usar) e salteie até libertarem gordura e ganharem cor.
  • Retire e reserve, deixando a gordura na frigideira.

Refogado

  • Baixe o lume e adicione a cebola, cenoura e aipo. Deixe cozinhar até ficarem macios.
  • Junte o alho e o pimentão doce e cozinhe mais 1 minuto.
  • Acrescente o tomate e deixe cozinhar até reduzir e perder a maior parte do líquido.
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Juntar tudo

  • Quando o feijão estiver pronto, escorra-o reservando a água da cozedura.
  • Rejeite a cebola e o louro.
  • Junte o feijão e a carne ao refogado e cubra com parte da água de cozedura do feijão.

Apurar a feijoada

  • Deixe cozinhar em lume brando, parcialmente tapado, até a carne ficar bem tenra, acrescentando mais caldo se necessário.

Finalizar

  • Se estiver a usar morcela, adicione agora e deixe cozer cerca de 5 minutos.
  • Junte os enchidos reservados e a couve lombarda e deixe cozinhar mais alguns minutos até a couve murchar.

Servir

  • Ajuste o sal e sirva com arroz branco ou pão, regado com um fio de azeite virgem extra.

 
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