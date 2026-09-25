Está quase a terminar uma das maiores feiras de cerâmica do País: há peças a partir de 1euro e esta atriz encontrou o set de mesa mais cool

Se gosta de cerâmica, loiça bonita e peças diferentes para a casa, este é o último fim de semana para aproveitar uma das feiras mais conhecidas de Lisboa.

A Feira da Luz, no Jardim da Luz, em Carnide, termina este domingo, 27 de setembro, depois de quase um mês a reunir bancas de artesanato, cerâmica, decoração, têxteis e outros artigos. O evento, que integra as tradicionais festividades de Carnide, tem entrada gratuita.

E há quem já tenha descoberto um dos grandes motivos para passar por lá: a cerâmica.

Foi precisamente o que aconteceu com Inês Folque. A atriz rendeu-se às peças disponíveis e acabou por levar para casa um conjunto de mesa que é uma verdadeira inspiração para quem gosta de uma decoração contemporânea, mas sem demasiados excessos.

O serviço de mesa que conquistou a atriz

Entre as várias peças que encontrou, Inês Folque escolheu um conjunto de loiça branca com riscas, composto por diferentes elementos para levar à mesa.

Pratos, copos, canecas e castiçais fazem parte da composição e, juntos, criam aquele efeito de mesa cuidada sem parecer demasiado formal.

É precisamente aí que está a graça desta tendência: branco, riscas e formas simples são suficientes para criar uma mesa moderna, leve e elegante.

A loiça às riscas permite ainda misturar diferentes peças sem criar um ambiente demasiado pesado. Pode ser usada no dia a dia, mas também funciona perfeitamente para um jantar com amigos ou para uma mesa mais especial.

E há outro pormenor que torna este tipo de peças particularmente apetecível: não é preciso ter uma sala de jantar de revista para conseguir reproduzir o efeito.

Uma toalha de linho, guardanapos de tecido, algumas flores e uma loiça deste género podem ser suficientes para transformar uma mesa.

A Feira da Luz é um paraíso para quem gosta de cerâmica

Embora a Feira da Luz seja conhecida pelo ambiente popular, pelos concertos e pela programação cultural, há outro universo que todos os anos atrai muitos visitantes: as bancas de cerâmica e artesanato.

Este ano, a oferta inclui pratos, canecas, taças, travessas, tigelas, bules, copos e peças de decoração, com opções para diferentes gostos e carteiras. Há peças individuais a partir de 1 euro, o que torna possível renovar alguns elementos da cozinha sem gastar uma fortuna.

Para quem gosta de procurar aquele objeto diferente que não se encontra facilmente nas grandes lojas de decoração, a feira pode ser particularmente interessante.

E há um efeito secundário conhecido por quem lá vai: é difícil sair de mãos vazias.

Começa-se por uma caneca. Depois aparece um prato que combina. A seguir, uma taça. E quando se dá por isso, já se está a imaginar uma mesa inteira renovada.

A tendência das riscas está de volta à mesa

As riscas são uma daquelas tendências que parecem nunca desaparecer completamente.

Na decoração de interiores, aparecem em tecidos, almofadas, toalhas e papel de parede. Agora, também conquistam a mesa através da loiça.

O padrão pode ser discreto e quase impercetível ou assumir um papel de destaque, dependendo das restantes peças utilizadas. No caso da loiça escolhida por Inês Folque, a combinação entre branco e riscas resulta num visual minimalista, mas com personalidade.

É também uma opção fácil de conjugar. Pode misturar-se com peças totalmente brancas, madeira, vidro ou materiais naturais, criando uma mesa descontraída e contemporânea.

Os castiçais ajudam ainda a dar alguma altura à composição e tornam o conjunto mais interessante, sobretudo num jantar ao final do dia.

Ainda vai a tempo de encontrar a sua peça favorita

A boa notícia para quem ficou com vontade de espreitar as bancas é que a Feira da Luz ainda está a decorrer.

O evento termina este domingo, 27 de setembro, e o mercado de artesanato integra a programação da reta final da feira.

Este sábado, 26 de setembro, há mercado de artesanato entre as 14h00 e as 00h00 e, no domingo, último dia, também está previsto o funcionamento do mercado no mesmo horário.

Jardim da Luz / Jardim Teixeira Rebelo, em Carnide, é assim o destino para quem quer aproveitar os últimos dias da feira e, quem sabe, encontrar aquela peça que faltava em casa.

E não é preciso ir à procura de um serviço completo. Uma caneca especial, um prato diferente, uma taça bonita ou um pequeno castiçal podem ser suficientes para dar outra vida à mesa.

Afinal, a ideia não é necessariamente trocar tudo. É encontrar uma ou duas peças com personalidade e misturá-las com aquilo que já temos em casa.