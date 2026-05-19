Da roupa à decoração, influencer espanhola diz que esta é a melhor feira em Portugal

Nutricionista partilha receita de um sumo natural que ajuda a estimular o colagénio e melhorar a pele

Espanholas estão a vir a esta localidade alentejana para "pechinchas" que são tendência de decoração

As feiras portuguesas continuam a ganhar destaque entre visitantes espanhóis e muitas criadoras de conteúdos têm partilhado nas redes sociais os mercados de que mais gostam em Portugal. Uma das mais recentes recomendações veio da criadora de conteúdos espanhola Almu, que revelou estar rendida à feira de Vila Nova de Cerveira, considerada por muitos como uma das melhores feiras do Norte do país.

Com cerca de 14 mil seguidores no Instagram, a criadora de conteúdos partilhou num vídeo a variedade de produtos e os preços acessíveis dos artigos nesta feira. Segundo a influencer, esta é “a feira de que mais gosta”, precisamente por ter “de tudo”, desde roupa diferente a peças de loiça, decoração e verdadeiros achados.

Além das compras, a criadora de conteúdos espanhola aproveitou ainda para passear pela vila minhota, recomendando a visita pela tranquilidade e pelo encanto do local.

A feira de Vila Nova de Cerveira realiza-se todos os sábados, entre as 8h00 e as 18h30, atraindo visitantes portugueses e espanhóis que procuram artigos variados, produtos tradicionais e oportunidades a preços mais baixos.

Nos últimos meses, várias feiras portuguesas têm vindo a tornar-se virais nas redes sociais espanholas, sobretudo pelas pechinchas, pela variedade de artigos e pelo ambiente típico que muitos visitantes procuram ao fim de semana.