Tendências e pechinchas encontram-se nas feiras: guia para saber onde são as melhores neste mês

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Quem gosta de procurar peças vintage, artigos em segunda mão, antiguidades ou verdadeiros achados a preços mais baixos tem vários motivos para sair de casa este mês. A criadora de conteúdos Carlota Flor reuniu no Instagram uma lista de feiras e mercados que vão decorrer de norte a sul do país ao longo das próximas semanas.

Entre as sugestões destacam-se algumas das feiras mais conhecidas de Portugal, mas também eventos menos mediáticos que atraem cada vez mais visitantes em busca de objetos únicos, roupa em segunda mão, decoração, colecionismo e antiguidades.

Uma das iniciativas em destaque é a Feira da Bagageira, que vai passar por várias localidades, incluindo Barreiro, Carcavelos, Cascais, Porto Salvo, Terrugem, Corroios e Sintra. Este formato tem conquistado cada vez mais adeptos, permitindo que particulares vendam artigos usados diretamente a partir das suas viaturas.

No norte do país, a tradicional Feira da Vandoma continua a realizar-se todos os sábados no Porto, sendo um dos mercados mais procurados para quem aprecia velharias e artigos de coleção. Também em Matosinhos, Espinho, Ponte de Lima, Barcelos e Aveiro estão previstas várias feiras dedicadas às antiguidades e ao mercado de segunda mão.

Já na região de Lisboa, a emblemática Feira da Ladra mantém-se como uma das principais referências, realizando-se todas as terças-feiras e sábados no Campo de Santa Clara. Além disso, Algés, Azeitão e Almancil recebem eventos dedicados às antiguidades durante o mês.

No sul do país, Portimão e Beja também integram a lista de destinos para os amantes deste tipo de mercados, com feiras regulares de velharias e antiguidades.

Além dos eventos dedicados ao colecionismo e à segunda mão, Carlota Flor recordou ainda algumas das feiras semanais mais populares do país, como a Feira de Espinho, a Feira de Barcelos, a Feira do Relógio, em Lisboa, a Feira de Carcavelos, a Feira de Queluz/Massamá, a Feira da Brandoa e a Feira das Galinheiras.

Com a crescente procura por compras mais sustentáveis e artigos com história, estes mercados continuam a atrair visitantes de todas as idades, seja para encontrar uma peça rara, renovar a decoração da casa ou simplesmente passear entre bancas repletas de curiosidades.