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O estudo Joy Index – Índice Global de Felicidade no Trabalho, mediu a felicidade no trabalho, em 27 países, junto de 17 450 colaboradores e 8 920 responsáveis de Recursos Humanos, para analisar a forma como os colaboradores vivem o seu dia a dia profissional. Na base do estudo (promovido pela Edenred) está um conjunto de dez indicadores, entre os quais orgulho no trabalho, sentido de propósito, relações interpessoais, reconhecimento, envolvimento, o cansaço e as frustrações no contexto laboral.

No caso de Portugal, os resultados revelam que entre os colaboradores nacionais apenas 18,3% apresentam um nível alto de felicidade no trabalho, 45,7% um nível médio e 36% um nível baixo. O estudo sugere que estas diferenças podem refletir fatores económicos e culturais. Mais, apenas 30,2% dos colaboradores afirmam sentir-se mais envolvidos no trabalho do que no ano passado, enquanto 45,2% dos responsáveis de Recursos Humanos consideram que o envolvimento aumentou no mesmo período nas respetivas organizações (uma diferença de 15 pontos).

Portugal, apesar de ter um índice positivo, de 56,3 em 100, fica abaixo da média mundial, que é de 63 pontos.

Mercados emergentes mais felizes

Globalmente, a classificação revela diferenças significativas entre os 27 países analisados. De um modo geral, os mercados como os da América Latina registam os níveis mais elevados de felicidade no trabalho, enquanto a maioria dos países europeus se concentra a meio da tabela. Índia (73), México e Peru (72) ocupam as posições cimeiras, com o Japão a surgir na última posição (47), antecedido por Portugal (56,3), República Checa e Eslováquia (57)

Nos mercados em rápido crescimento, o dinamismo económico e as perspetivas de mobilidade social ascendente podem contribuir para um maior otimismo entre os colaboradores. Por seu turno, em algumas economias mais maduras o aumento do custo de vida e as expectativas mais elevadas em relação às entidades empregadoras podem pesar mais na experiência de trabalho. Fatores demográficos, como a idade e o género, assim como a dimensão da empresa, parecem não ter um impacto significativo nos resultados.

No entanto, em alguns mercados, observam-se diferenças expressivas entre colaboradores que trabalham em escritório e colaboradores que desempenham funções na linha da frente de atendimento.

Felicidade, fidelização e motivação dos colaboradores estão interligadas

A nível mundial, o Joy Index constata ainda que 94% dos colaboradores com um índice elevado de felicidade no trabalho esperam continuar a trabalhar para a sua atual entidade empregadora no próximo ano, face a apenas 63% dos colaboradores com um índice baixo. Por sua vez, 73% dos colaboradores com um índice alto de felicidade no trabalho afirmam ser mais produtivos do que há um ano, face a 27% dos que apresentam um nível baixo.

Já em Portugal, os colaboradores com um índice alto de felicidade no trabalho reportam uma intenção de permanecer de 98,2%, uma melhoria de produtividade percebida no último ano de 66,7% e um aumento do engagement de 57,4%. Por outro lado, a intenção de permanecer na empresa desce para 58,3% nos colaboradores com índice de felicidade baixo, com apenas 27,1% a indicarem sentir-se mais produtivos e 12,1% mais envolvidos com a empresa.

Embora, por si só, os resultados não estabeleçam uma relação de causalidade, mostram que a felicidade no trabalho está estreitamente associada a dois grandes desafios das empresas: fidelizar colaboradores e criar condições para um desempenho sustentável. As implicações financeiras podem ser significativas.

O estudo mostra também que a felicidade no trabalho é influenciada por ações concretas das empresas e dos seus líderes. Por exemplo, os colaboradores que receberam pelo menos uma manifestação de reconhecimento ou apreço por parte da chefia no mês anterior têm maior probabilidade de permanecer na empresa (+13%) e de afirmar que são mais produtivos (+23%) do que aqueles que não ouviram um “obrigado” ou um “bom trabalho”.

Em Portugal, os resultados apontam para uma margem considerável de melhoria na cultura de feedback. Apenas 38,3% dos colaboradores consideram receber feedback suficientemente regular e de qualidade por parte da sua chefia, enquanto 60,5% dos responsáveis de Recursos Humanos portugueses acreditam que a sua organização tem um bom desempenho nesta área. Entre os colaboradores portugueses com índice de felicidade baixo, 58,3% indicaram que não receberam reconhecimento do responsável no último mês.

Os benefícios para colaboradores constituem outra medida estratégica. Os colaboradores com um índice de felicidade no trabalho elevado recebem, em média, cinco benefícios, face a apenas três entre os que apresentam um nível baixo. 64% dos colaboradores portugueses consideram mesmo que os benefícios são tão ou mais importantes do que o salário e 31,7% procurariam um pacote de benefícios melhor numa nova função.

Recursos Humanos demasiado otimistas

Os responsáveis de Recursos Humanos tendem a avaliar a experiência dos colaboradores de forma mais positiva do que os próprios. Em média, sobrestimam o índice de felicidade no trabalho dos seus colaboradores em cerca de 10%. O mesmo padrão verifica-se nos restantes indicadores analisados.

Já a nível global, dois terços dos responsáveis de Recursos Humanos inquiridos acreditam que os colaboradores estão mais envolvidos no trabalho do que há um ano, mas apenas cerca de um terço dos próprios colaboradores partilha essa perceção. Ainda assim apenas 30,2% dos colaboradores afirmam sentir-se mais envolvidos no trabalho do que no ano passado, enquanto 45,2% dos responsáveis de Recursos Humanos consideram que o envolvimento aumentou no mesmo período nas respetivas organizações.

Quando questionados sobre a probabilidade de recomendarem a sua organização como local de trabalho, os colaboradores portugueses atribuem, em média, uma pontuação de 5,9 em 10, face a 7,5 entre os responsáveis de Recursos Humanos.

Refira-se ainda que entre as principais prioridades dos responsáveis de Recursos Humanos a nível global para o próximo ano estão o desenvolvimento de competências dos colaboradores (33%), o bem-estar (26%) e a implementação da inteligência artificial (26%).

Em Portugal as prioridades são o desenvolvimento de competências (36,5%), o recrutamento (28,5%) e a retenção/fidelização de talento (26,5%), com a implementação e formação em inteligência artificial a ocuparem a última posição.

Ainda entre os colaboradores portugueses, os principais fatores declarados de felicidade no trabalho são a remuneração (46%), as relações com os colegas (30,3%), o reconhecimento e valorização (27,7%) e a flexibilidade/equilíbrio entre vida pessoal e profissional (27%).

O Joy Index sublinha também que em Portugal existem sinais de pressão na experiência dos colaboradores, com 33,7% dos colaboradores a revelar ter sintomas de burnout muito frequentemente/sempre e 20,7% a experienciarem stress financeiro que afeta o trabalho muito frequentemente/sempre.

Conheça o ranking global: