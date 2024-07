As pessoas mais felizes equilibram e priorizam estas 3 coisas, diz professor de Harvard

Não importa a idade, se há coisa que todos almejamos é ser feliz. É uma busca eterna e constante e não são raras as vezes em que, olhando à nossa volta, parece que algumas pessoas já descobriram o segredo para a felicidade. Ou pelo menos, o que significa para elas ser feliz.

Arthur C. Brooks é um cientista social que ensina uma cadeira de felicidade na Universidade de Harvard. Também ele tem procurado dar resposta à pergunta “o que significa ser feliz?” e parece que já chegou a algumas conclusões, refere o site CNBC.

Num livro que publicou recentemente com Oprah Winfrey, explica que o objetivo de vida não deve ser alcançar a felicidade, já que esta não é um destino em si, mas uma direção. O que isto quer dizer é que devemos viver com o objetivo de aumentar os níveis de felicidade na nossa vida e não com o “simples” objetivo de simplesmente sermos felizes.

Para o cientista, a felicidade divide-se em pequenas partes a que chama de “macronutrientes”. Citado pela CNBC, refere que quando conhece alguém, consegue perceber onde é que a sua “dieta” está a falhar e quais são os macronutrientes da felicidade que precisam de trabalho.

Os 3 macronutrientes da felicidade, de acordo com Arthur C. Brooks

Tal como os macronutrientes das dietas alimentares – proteínas, hidratos de carbono e gorduras -, a felicidade também tem três macronutrientes.

Brooks salienta que as pessoas mais felizes têm três coisas em comum: elas aproveitam a sua vida, tiram satisfação das atividades que praticam e têm um sentido de propósito. Assim, a receita para a felicidade é composta pelas seguintes três partes.

1. Prazer

Para o cientista, é essencial aproveitar a vida, ter prazer no dia a dia. E isto traduz-se em fazer coisas de que se gosta, com pessoas importantes para nós e com o objetivo de criar memórias.

Claro, nem todas as fontes de prazer têm de envolver os outros. Às vezes a felicidade encontra-se em atividades tão simples como ler um livro, ouvir música ou meditar. Mas também é importante sair com amigos para beber um copo ou até ver um filme com alguém de quem se gosta.

2. Satisfação

O ser humano precisa de ter dificuldade para poder depois sentir satisfação, explica Brooks, esclarecendo que precisamos de sacrifício e dor na vida porque só assim ganhamos algo.

Quando sentimos que algo que temos foi alcançado com trabalho faz com que ele seja mais valioso.

3. Propósito

Propósito é, nada mais nada menos, do que a sensação de que a vida que vivemos tem significado e este é o macronutriente da felicidade que tem de estar mais presente.

Encontrar o nosso propósito dá trabalho, mas é essencial para se ter um sentido de direção e para se sentir felicidade.