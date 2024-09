Há um português que ajuda as empresas alemãs a aumentar a felicidade no trabalho

Portuguesa Resul eletrifica casas em vários países africanos

Miguel Regedor está a ajudar as empresas a tornarem os locais de trabalho mais felizes com o seu software Wellbeing Warrior que já é usado por cerca de três mil colaboradores em 10 empresas alemãs, entre as quais as multinacionais Freeletics e Personio. Aliás, o projeto começou na Alemanha, mercado a que o profissional está ligado, como Arquiteto de Software numa empresa alemã. A Wellbeing Warriors arrancou com um capital inicial de 50 mil euros, vindo de fundos pessoais e também de ajudas de amigos e familiares.

Miguel Regedor nasceu em Viana do Castelo, estudou informática na Universidade do Minho e criou a sua primeira start-up quando fazia o mestrado. “Sempre gostei de ter os meus projetos”, afirmou à RDP Internacional, explicando o seu percurso que começou em empresas na Alemanha e que, de há um ano para cá, está focado na sua nova plataforma

O Wellbeing Warrior apresenta-se como um “super gestor de Recursos Humanos (RH)”. “Com este software, queremos solidificar os pilares de uma cultura empresarial moderna e resiliente: a comunicação, a inclusão, a transparência e o conhecimento. Estes princípios contribuem para uma melhor atração e retenção de talentos, o aumento da produtividade e o crescimento das empresas. Nalguns casos, podemos poupar uma semana de trabalho por mês aos gestores de RH”, destaca Miguel Regedor.

Quadros virtuais para submissão de feedback anónimo; caixas de sugestões para partilha de ideias com a liderança; sessões de coffee break online ou almoços “mistério” que juntam diferentes profissionais em refeições conjuntas; programas de mentoria ou de onboarding “que emparelham novos colaboradores a membros seniores para fomentar o desenvolvimento profissional mútuo”, são algumas das funcionalidades do software.

“Nas organizações de maior dimensão, há maior perceção de distância entre trabalhadores e equipas de liderança, especialmente em regime de trabalho remoto. Este problema cria outros: uma desconexão e uma contracultura que prejudica seriamente as empresas. Por isso, queremos ajudar ainda mais estas organizações a manter uma cultura que fomente conexões humanas e o desenvolvimento pessoal, pilares do bem-estar e da felicidade”, explicou Miguel Regedor, fundador da Wellbeing Warrior em comunicado.

A start-up já conquistou o segundo lugar na Pitch Competition em Viena (Áustria), em 2022, e alcançou a mesma posição no programa de aceleração da Startup Braga, em 2023, onde está incubada.

Aumentar o número de utilizadores está entre os objetivos, assim como a entrada em Portugal, de forma mais consistente, até 2025. “O objetivo é aumentar a equipa para 10 colaboradores e, ao nível do número de trabalhadores a usar a plataforma, é meta ultrapassar os seis mil”, informa em comunicado.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders