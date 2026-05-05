Se colocar isto por baixo da cama vai atrair abundânica e estabilidade, segundo o Feng Shui

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Um ritual simples associado ao Feng Shui está a ser cada vez mais falado entre quem procura pequenas práticas de bem-estar em casa: colocar arroz debaixo da cama.

Citado pelo site El Cronista, de acordo com o Feng Shui, uma filosofia ancestral de origem chinesa, a forma como organizamos os objetos no espaço influencia o fluxo de energia da casa, conhecido como “chi”, podendo impactar o descanso, o equilíbrio emocional e até a sensação de prosperidade.

Neste contexto, o arroz é um dos elementos mais simbólicos. Associado à abundância, estabilidade e proteção, acredita-se que possa ajudar a absorver energias negativas acumuladas ao longo do dia e contribuir para um ambiente mais equilibrado no quarto.

A cama, por ser o espaço de descanso e recuperação, ocupa um lugar central nesta prática. Por isso, colocar um pequeno recipiente com arroz cru debaixo da cama é descrito como um gesto simples que pode favorecer um sono mais profundo, equilíbrio emocional e uma maior sensação de harmonia.

O ritual é fácil de realizar: basta colocar arroz cru num recipiente pequeno e deixá-lo sob a cama durante cerca de sete dias. Depois desse período, o arroz deve ser descartado. No Feng Shui, também se recomenda que o processo seja feito com intenção e em momentos específicos, como a lua nova ou o início do mês, considerados períodos de renovação energética.

Apesar de não existir comprovação científica dos efeitos, esta prática continua a ser procurada por quem valoriza rituais simbólicos ligados ao bem-estar e à organização da casa.