Este é o ritual que deve fazer para atrair boas energias e riqueza antes do ano novo, segundo o Feng Shui

Estes são os presentes de Natal que deve evitar oferecer e que dão má sorte, segundo o Feng Shui

O fim do ano é a altura ideal para renovar energias e preparar o caminho para um novo ciclo. Dentro do feng shui, o ritual da água e do louro tem-se tornado cada vez mais popular entre quem procura atrair prosperidade, fortuna e equilíbrio emocional.

O site El Cronista revela o ritual: num recipiente de vidro transparente, coloca-se água purificada e três folhas de louro. Durante 24 horas, devem repetir-se frases como “Atraio oportunidades e prosperidade” e “Permito que a fortuna flua na minha vida”, deixando o recipiente num espaço tranquilo e sem ser perturbado. No final, a água deve ser deitada numa planta ou espaço natural, e as folhas de louro queimadas como símbolo de transformação e encerramento energético.

Os dias ideais para realizar este ritual são entre 28 e 31 de dezembro, um período considerado pelo feng shui como especialmente propício para limpar energias antigas e abrir caminhos para a abundância no ano que se aproxima.