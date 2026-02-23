Este é o sítio onde deve guardar as chaves de casa para não afastar o dinheiro, segundo o Feng Shui

O erro que pode estar a afastar a sorte e o dinheiro enquanto varre, segundo o Feng Shui

Pode parecer um gesto automático do dia a dia, mas o sítio onde se deixam as chaves de casa pode ter mais significado do que imagina. Pelo menos é isso que defende o Feng Shui, a filosofia ancestral chinesa que associa a organização dos espaços à energia, ao bem-estar e até à prosperidade financeira.

Citado pelo site Vía País, esta filosofia explica que as chaves são símbolos de acesso, proteção e novas oportunidades. Representam portas que se abrem e também as que se fecham. Por isso, deixá-las em qualquer lugar, como em cima da mesa da cozinha ou da cama, pode traduzir-se numa dispersão de energia e, simbolicamente, numa desorganização que se reflete também na vida material.

Os especialistas em Feng Shui recomendam que as chaves sejam colocadas junto à entrada de casa, num espaço específico e organizado. Pode ser uma taça decorativa, uma bandeja elegante ou um suporte próprio para o efeito. Mais do que uma questão estética, trata-se de criar um pequeno ritual diário: ao pousar as chaves, fecha-se o ciclo do dia e protege-se a energia do lar.

Outro detalhe importante passa por evitar misturar as chaves com moedas ou objetos metálicos soltos. De acordo com o Feng Shui, essa combinação pode “baralhar” a energia associada ao dinheiro e transmitir uma sensação de caos ou instabilidade financeira.

Tal como há um sítio recomendado, também existem espaços desaconselhados. Deixar as chaves sobre a cama ou na mesa de jantar é visto como um bloqueio à abundância e pode simbolizar conflitos ou perda de oportunidades. Colocá-las no chão ou junto de objetos partidos também não é aconselhável, já que transmite descuido e vibrações negativas.