Facebook Instagram
Dicas

Este é o sítio onde deve guardar as chaves de casa para não afastar o dinheiro, segundo o Feng Shui

Feng Shui explica como um simples gesto pode influenciar a prosperidade
IOL
Hoje às 14:58
Chaves
Chaves
Foto: freepik
O erro que pode estar a afastar a sorte e o dinheiro enquanto varre, segundo o Feng Shui

Pode parecer um gesto automático do dia a dia, mas o sítio onde se deixam as chaves de casa pode ter mais significado do que imagina. Pelo menos é isso que defende o Feng Shui, a filosofia ancestral chinesa que associa a organização dos espaços à energia, ao bem-estar e até à prosperidade financeira.

Citado pelo site Vía País, esta filosofia explica que as chaves são símbolos de acesso, proteção e novas oportunidades. Representam portas que se abrem e também as que se fecham. Por isso, deixá-las em qualquer lugar, como em cima da mesa da cozinha ou da cama, pode traduzir-se numa dispersão de energia e, simbolicamente, numa desorganização que se reflete também na vida material.

Os especialistas em Feng Shui recomendam que as chaves sejam colocadas junto à entrada de casa, num espaço específico e organizado. Pode ser uma taça decorativa, uma bandeja elegante ou um suporte próprio para o efeito. Mais do que uma questão estética, trata-se de criar um pequeno ritual diário: ao pousar as chaves, fecha-se o ciclo do dia e protege-se a energia do lar.

Outro detalhe importante passa por evitar misturar as chaves com moedas ou objetos metálicos soltos. De acordo com o Feng Shui, essa combinação pode “baralhar” a energia associada ao dinheiro e transmitir uma sensação de caos ou instabilidade financeira.

Tal como há um sítio recomendado, também existem espaços desaconselhados. Deixar as chaves sobre a cama ou na mesa de jantar é visto como um bloqueio à abundância e pode simbolizar conflitos ou perda de oportunidades. Colocá-las no chão ou junto de objetos partidos também não é aconselhável, já que transmite descuido e vibrações negativas.

 

RELACIONADOS
O erro que pode estar a afastar a sorte e o dinheiro enquanto varre, segundo o Feng Shui
Esta é a melhor hora do dia para arejar a casa e atrair boas energias, segundo o Feng Shui
Esta é a forma certa de posicionar a cama no quarto, segundo o Feng Shui
Prosperidade e amor: estas são as cores que deve ter no quarto, segundo o Feng Shui
Especialistas em Feng Shui explicam porque colocar alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono
Mais Vistos
00:04:35
Secret Story
Hugo deixa casa em alvoroço ao revelar: «Desde miúdo que sei quem é o Hélder, namorou com…»
tvi
00:03:13
Secret Story
Imagens inéditas que todos querem ver: Ana e Ricardo João beijam-se na boca à frente dos colegas
tvi
00:05:29
Secret Story
Confissões, lágrimas e desabafos profundos: Assim foi a primeira dinâmica de grupo
tvi
00:04:52
Dois às 10
Rui Freitas revela que recebeu “aviso” de familiar da enfermeira da “1.ª Companhia”
tvi
Destaques IOL
História
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: "O que estou a fazer?"
Dicas
Tudo a partir de 2 euros: a nova coleção do Continente está a deixar toda a gente louca
Saude
"Deixei de ...": estes são os segredos para esta cara da TVI parecer 20 anos mais nova
Feng Shui
Este é o sítio onde deve guardar as chaves de casa para não afastar o dinheiro, segundo o Feng Shui
Mais Lidas
Supermercados
Supermercados também vão fechar ao domingo em Portugal?
versa
Ucrania
Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"
cnn
Redes sociais
Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico
cnn
Margarida Corceiro
É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo
Famosos
Eles conhecem-se! Francisco Vale fala sobre concorrente de "Secret Story": "Não faço questão que seja bem-sucedido"
selfie
Famosos
Marta Cardoso abre exceção e fala sobre o filho: "Não foi muito fácil"
selfie