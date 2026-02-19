Facebook Instagram
Dicas

O erro que pode estar a afastar a sorte e o dinheiro enquanto varre, segundo o Feng Shui

Fazer isto enquanto varre pode afastar a sorte e o dinheiro
IOL
Hoje às 11:17
Vassoura
Vassoura

Photo by Freepik

Esta é a melhor hora do dia para arejar a casa e atrair boas energias, segundo o Feng Shui

Segundo o Feng Shui, a tradição chinesa que estuda a energia dos ambientes, até mesmo tarefas quotidianas como varrer podem influenciar a prosperidade de uma casa. Especialistas alertam que a forma e a direção com que se varre podem atrair ou afastar boa sorte e dinheiro.

Citado pelo site Vía País, de acordo com esta filosofia, a limpeza é muito mais do que higiene: é um ato energético que ajuda a renovar o ambiente e a abrir caminhos à abundância. Um dos erros mais comuns é empurrar a sujidade diretamente para a porta de entrada, gesto que simbolicamente afasta riqueza e fortuna do lar. O ideal, segundo os especialistas, é começar a varrer pelos extremos ou pelo fundo da casa, conduzindo o pó para o centro, mantendo a energia positiva dentro do espaço.

Para além da técnica, o Feng Shui recomenda focar-se na intenção durante a limpeza, mostrando que o negativo desaparece e a boa energia permanece. Outros cuidados incluem varrer de manhã, quando a energia yang está mais ativa, abrir as janelas e, se desejar um efeito ainda mais profundo, adicionar gotas de vinagre, limão ou especiarias como canela e louro à água de limpeza.

 

RELACIONADOS
Esta é a melhor hora do dia para arejar a casa e atrair boas energias, segundo o Feng Shui
Esta é a forma certa de posicionar a cama no quarto, segundo o Feng Shui
Prosperidade e amor: estas são as cores que deve ter no quarto, segundo o Feng Shui
Especialista em Feng Shui alerta: deixar sapatos na entrada pode bloquear oportunidades
Especialistas em Feng Shui explicam porque colocar alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono
Mais Vistos
00:06:10
1ª Companhia
À hora do sismo em Lisboa, recrutas estavam em treino. E foi isto que aconteceu
tvi
00:03:06
1ª Companhia
Lágrimas sem fim. Instrutor Andrade despede-se dos recrutas: «Quando perderem o Norte...»
tvi
00:01:39
1ª Companhia
Como nunca o viu: Instrutor Joaquim quase perde a compostura e tece bonitas palavras aos recrutas
tvi
00:02:55
Dois às 10
Veja o que acontecia na emissão da TVI à hora do sismo sentido em Lisboa
tvi
Destaques IOL
Férias
Férias de verão? Este refúgio parece um resort na Indonésia mas fica em Portugal
Saude
A fruteira deve estar sempre recheada. Mas estas são as 5 frutas que mais nos protegem contra doenças
Saude
Especialista alerta: mudar o horário de sono ao fim de semana desregula o organismo
Saude
Glaucoma e cataratas: oftalmologista deixa aviso a pessoas com mais de 45 anos
Mais Lidas
Emprego
Marta ganha 5.600 euros por mês num setor inesperado com falta de profissionais
versa
Sismo
Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois
cnn
PSG
Luis Enrique: «Nunca vi nada assim, nem como jogador, nem como treinador»
maisfutebol
Italia
Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado
cnn
Dois às 10
À hora do sismo sentido em Lisboa, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto. Isto foi o que aconteceu
tvi
Vacinação
DGS e Infarmed vão ter de explicar reações adversas às vacinas