O erro que pode estar a afastar a sorte e o dinheiro enquanto varre, segundo o Feng Shui

Esta é a melhor hora do dia para arejar a casa e atrair boas energias, segundo o Feng Shui

Segundo o Feng Shui, a tradição chinesa que estuda a energia dos ambientes, até mesmo tarefas quotidianas como varrer podem influenciar a prosperidade de uma casa. Especialistas alertam que a forma e a direção com que se varre podem atrair ou afastar boa sorte e dinheiro.

Citado pelo site Vía País, de acordo com esta filosofia, a limpeza é muito mais do que higiene: é um ato energético que ajuda a renovar o ambiente e a abrir caminhos à abundância. Um dos erros mais comuns é empurrar a sujidade diretamente para a porta de entrada, gesto que simbolicamente afasta riqueza e fortuna do lar. O ideal, segundo os especialistas, é começar a varrer pelos extremos ou pelo fundo da casa, conduzindo o pó para o centro, mantendo a energia positiva dentro do espaço.

Para além da técnica, o Feng Shui recomenda focar-se na intenção durante a limpeza, mostrando que o negativo desaparece e a boa energia permanece. Outros cuidados incluem varrer de manhã, quando a energia yang está mais ativa, abrir as janelas e, se desejar um efeito ainda mais profundo, adicionar gotas de vinagre, limão ou especiarias como canela e louro à água de limpeza.