Esta é a melhor hora do dia para arejar a casa e atrair boas energias, segundo o Feng Shui

Segundo o Feng Shui, arejar a casa diariamente à hora certa ajuda a renovar as energias, promover o bem-estar e criar um ambiente mais equilibrado logo desde o início do dia
IOL
Há 2h e 5min
Arejar a casa
Foto: freepik
Esta é a forma certa de posicionar a cama no quarto, segundo o Feng Shui

A forma como cuidamos do ambiente da nossa casa pode ter um impacto direto no bem-estar físico e emocional. Segundo o Feng Shui, filosofia oriental milenar, a circulação da energia vital dentro de casa nfluencia a saúde, a clareza mental e o equilíbrio do dia a dia.

Citado pelo site Vía País,  o especialista em Feng Shui, Kike Clavería, explica que deve arejar a casa diariamente durante 10 a 15 minutos. Esta prática permite renovar as energias do espaço, libertando as que estão estagnadas e abrindo caminho a vibrações mais leves e positivas.

Mas afinal, qual é a melhor hora para o fazer? Segundo o especialista, o momento ideal é logo de manhã. Abrir portas e janelas nas primeiras horas do dia permite que o ar circule livremente, eliminando o ambiente pesado criado durante a noite. O ar estagnado, explica o especialista, pode contribuir para sensações de cansaço, bloqueios emocionais e dificuldade de concentração.

Por outro lado, uma casa bem ventilada logo pela manhã favorece a criatividade, reforça o sistema imunitário e ajuda a começar o dia com uma sensação de energia renovada.

Segundo esta filosofia, um ambiente arejado e organizado não só melhora a qualidade do espaço, como também pode abrir caminho a novas oportunidades e promover uma maior sensação de bem-estar no dia a dia.

 

