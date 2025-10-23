Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui

"O mais potente que já tive": este rival do Dyson tem 4,9 estrelas e custa 142 euros

Muito para além da cozinha, o louro é visto no Feng Shui como um símbolo de vitória, proteção e prosperidade. Esta planta milenar, comum nos lares portugueses, pode ajudar a atrair energia positiva e a estimular a abundância, desde que colocada nos locais certos.

De acordo com o site Vía País, um dos pontos mais recomendados é a entrada principal da casa. Colocar um pequeno prato com duas ou três folhas de louro secas junto à porta, ou pendurar um saquinho vermelho com louro na parte interior, ajuda a afastar más energias e a abrir caminho à prosperidade.

Outro local estratégico é o setor sudeste da casa, conhecido como a “zona da riqueza”. Coloque um pequeno ramo de louro num recipiente com pedras, moedas ou uma nota dobrada. Isto simboliza o fluxo do dinheiro e o bem-estar.

Também se acredita que transportar uma folha de louro na carteira atrai novas oportunidades. Já na cozinha, considerada o centro da abundância, pode colocar um frasquinho com folhas secas para reforçar essa energia positiva.

Por fim, queimar algumas folhas e deixar o fumo percorrer a casa é um ritual simples que, segundo o Feng Shui, ajuda a limpar o ambiente e a renovar as boas vibrações.