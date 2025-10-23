Facebook Instagram
Dicas

Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui

Para além do tempero dos alimentos, o louro pode ser um poderoso aliado para atrair prosperidade e boas energias, segundo a filosofia chinesa do Feng Shui
IOL
Há 3h e 46min
Louro
Louro
Foto: freepik
"O mais potente que já tive": este rival do Dyson tem 4,9 estrelas e custa 142 euros

Muito para além da cozinha, o louro é visto no Feng Shui como um símbolo de vitória, proteção e prosperidade. Esta planta milenar, comum nos lares portugueses, pode ajudar a atrair energia positiva e a estimular a abundância, desde que colocada nos locais certos.

De acordo com o site Vía País, um dos pontos mais recomendados é a entrada principal da casa. Colocar um pequeno prato com duas ou três folhas de louro secas junto à porta, ou pendurar um saquinho vermelho com louro na parte interior, ajuda a afastar más energias e a abrir caminho à prosperidade.

Outro local estratégico é o setor sudeste da casa, conhecido como a “zona da riqueza”. Coloque um pequeno ramo de louro num recipiente com pedras, moedas ou uma nota dobrada. Isto simboliza o fluxo do dinheiro e o bem-estar.

Também se acredita que transportar uma folha de louro na carteira atrai novas oportunidades. Já na cozinha, considerada o centro da abundância, pode colocar um frasquinho com folhas secas para reforçar essa energia positiva.

Por fim, queimar algumas folhas e deixar o fumo percorrer a casa é um ritual simples que, segundo o Feng Shui, ajuda a limpar o ambiente e a renovar as boas vibrações.

RELACIONADOS
"O mais potente que já tive": este rival do Dyson tem 4,9 estrelas e custa 142 euros
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Grávida de 7 meses foi atraída por anúncio falso, arrancaram-lhe a bebé e ela ficou à beira da morte. Hoje, partilha a sua história
Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo
Apaixonei-me pela minha cunhada: vivi um triângulo amoroso que destruiu a nossa família
Perder peso durante a menopausa é possível se cortar nestes três alimentos, garante especialista
Mais Vistos
Sporting
Homenagem do Sporting aos adeptos
maisfutebol
00:09:42
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
tvi
00:05:52
Secret Story
Alta tensão! Fábio faz as malas depois de discutir com Liliana
tvi
00:01:03
Secret Story
Mão marota à frente de todos! Pedro Jorge deixa Marisa «arrepiada»
tvi
Destaques IOL
Feng Shui
Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui
The New York Times
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Perda de peso
Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo
Dicas
Esqueça os sacos de plástico: conservar alimentos frescos nunca foi tão simples com este método japonês
Mais Lidas
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Susana gravato
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
Sofia Aparício
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias
Liliana
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio
Lei da Nacionalidade
Quem pode ser português? O que diz a atual Lei da Nacionalidade e o que pode mudar
cnn
Ann Angeletti
Tem 101 anos e ainda trabalha seis dias por semana — E o segredo para a sua longevidade pode surpreendê-lo