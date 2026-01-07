Especialista em Feng Shui alerta: deixar sapatos na entrada pode bloquear oportunidades

Quer começar o ano com energia positiva? Coloque isto à entrada de casa, segundo o Feng Shui

São muitos os que têm o hábito de deixar os sapatos na entrada de casa mas, segundo o Feng Shui, pode estar a afastar boas oportunidades. O alerta é da consultora profissional e mestre de Feng Shui, Sofia Lobo Cera, que defende que o hall de entrada tem um papel fundamental na energia da casa e, consequentemente, da vida de quem nela habita.

De acordo com a especialista, os sapatos transportam a energia da rua, considerada densa e pesada. “Quando são deixados no hall de entrada, essa energia acumula-se logo no portal da casa, o que pode provocar bloqueios energéticos”, explica.

No Feng Shui, o hall é visto como o principal ponto de entrada da energia, funcionando como uma porta simbólica para novas oportunidades, prosperidade e objetivos pessoais. Por isso, Sofia sublinha que este espaço deve ser cuidado com especial atenção. “O ideal é que seja um local iluminado, arejado e visualmente agradável, com elementos que representem os desejos e metas de quem vive na casa”, refere.

Objetos associados a desorganização ou energia estagnada, como sapatos usados diariamente, podem comprometer o fluxo energético. “Estamos a falar de energia parada, bloqueada, que não permite que o novo entre”, acrescenta a consultora.

A recomendação passa por guardar os sapatos em locais fechados ou fora do hall, apostando antes em quadros, plantas, espelhos bem posicionados ou elementos decorativos que transmitam intenção, equilíbrio e bem-estar.

Segundo a especialista, pequenas mudanças no espaço podem ter impacto significativo no dia a dia. “Quando o hall está em harmonia, a energia flui melhor, e isso reflete-se na forma como as oportunidades surgem na vida das pessoas”, conclui.