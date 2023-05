Depois do êxito no Porto, musical 'Fénix' segue digressão e ainda há bilhetes disponíveis

Depois do grande sucesso no Coliseu do Porto, o musical 'Fénix' continua a sua digressão pelas principais salas de espetáculo no Funchal, Faro, Setúbal e Lisboa. O musical de Matilde Trocado e Artur Guimarães traz para o palco histórias de superação, inspiradas na vida real. São histórias que encerram dramas ligados às dependências, mas que provam ser possível renascer e recomeçar.

Este é um espetáculo imperdível, que conta com o apoio da TVI, e cuja receita de bilheteira reverte na íntegra para a Farol ATT, Associação para o Tratamento das Toxicodependências.

Esta associação surgiu da união de um grupo de pessoas que viram filhos e amigos com as vidas destruídas pelas dependências. À medida que estas pessoas recuperaram a sua vida, decidiram criar um Centro de Tratamento em Portugal e, em 1995, nasce o Farol, em Sintra.

Ao assistir a este espetáculo, estará a ajudar a combater um flagelo que nunca sabemos se vai bater à nossa porta.

Não deixe de contribuir para a ATT Farol, que há décadas ajuda a criar histórias de recomeços e recuperação.

Veja aqui como comprar bilhetes: