Procura emprego na área do Turismo? Feira de Emprego regressa a Lisboa.

A Bolsa de Empregabilidade organiza a 9.ª edição da Feira de Emprego do Turismo de Lisboa, evento destinado a quem procura emprego no setor do Turismo, em Portugal. A iniciativa decorre a 14 de março, na Sala Tejo do MEO Arena, localizado no Parque das Nações.

Para além de António Marto, presidente da Associação Fórum Turismo e fundador da Bolsa de Empregabilidade, o encontro contará também com as presenças de Carlos Abade, presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, Elsa Mano, delegada Regional de Lisboa do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, Sofia Athayde, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Carla Salsinha, presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, Jorge Silva, CEO da Arena Atlântico, João Silva Santos da merytu, entre outros convidados de renome.

Estarão presentes 110 empresas do setor da Hospitality e Turismo, com mais de 1400 vagas de emprego disponíveis, ao momento. "De todas as insígnias presentes, especial destaque para a Highgate, IHG, Editory Hotels, Vida Mar Hotels & Resorts, Mystic Invest Holding, Grupo Ibersol, Amorim Luxury Group, Grupo Visabeira, Penha Longa, Lisbon Marriot, Portugália, Grupo Capricciosa, Vila Galé, Emirates, merytu, Viking Cruises, MSC Group, entre outras. Em conjunto, apresentarão inúmeras ofertas de emprego na área de Hotelaria, Restauração, Cozinha/Pastelaria, Operadores Turísticos, Cruzeiros, Agências de Viagem, Animação Turística, Housekeeping e Recursos Humanos", explica a organização em comunicado.

Neste evento, as sessões de mentoria voltarão a ter espaço privilegiado e têm como objetivo oferecer orientação personalizada a todos aqueles que procurem progredir nas suas carreiras. Destaque para outras dinâmicas de palco, que juntarão ao longo do dia alguns dos principais parceiros da Feira, como a AHRESP, com uma entrevista à Chef Justa Nobre. No período da tarde decorrerão ainda as Speed Interviews organizadas por diversas empresas presentes, que têm como objetivo criar um momento com os candidatos qualificados no Turismo, que serão pré-selecionados pela organização.

Depois de passar pelo Algarve (Vilamoura), pelo Alentejo (Évora) e pela zona Centro do país (Coimbra), o evento chega agora à capital portuguesa, esperando receber mais de 3000 pessoas que procuram emprego na área do turismo. O evento é totalmente gratuito, mas sujeito a inscrição prévia.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders