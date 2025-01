A planear férias para 2025? Esqueça as Caraíbas: estes paraísos ficam aqui ao lado

Com 2025 a arrancar, é tempo de começar a pensar nas férias deste ano e começar a marcar viagens. Por entre as águas calmas e cristalinas, estas são ilhas paradisíacas que rivalizam com as Maldivas ou as Caraíbas, mas com a vantagem de estarem a poucas horas de voo para quem vive na Europa. Estes refúgios estão repletos de praias de areias douradas e enseadas secretas, além de contarem com aquele charme das localidades europeias que tanto adoramos.

O Mediterrâneo é uma verdadeira jóia aqui ao lado e de visita obrigatória. Desde falésias que se erguem imponentes sobre o mar até aldeias pitorescas que parecem ter saído de um filme, cada ilha conta a sua própria história. Além disso, não se fazem só de praias estas ilhas. Por lá, encontramos riqueza cultural e histórica como em ruínas antigas e gastronomias ricas.

Se procura sol e mar, é aqui mais perto que encontra águas mornas e cristalinas ideais para nadar, praticar snorkel ou simplesmente relaxar à beira-mar. Para os amantes de gastronomia, a cozinha mediterrânica é outra experiência imperdível, com sabores que vão desde o peixe fresco ao aroma das ervas aromáticas locais.

Na galeria acima, preparada pelo Stars Insider para o IOL, vai descobrir uma lista de ilhas que deve ter em conta quando estiver a sonhar com as suas férias de 2025.