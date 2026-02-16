Este oásis é português e vai entrar na nossa lista para o verão de 2026

As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal

Quando se pensa em férias de verão, a primeira imagem que surge é muitas vezes a praia. Mas, em 2026, a tendência pode muito bem passar por trocar a confusão das zonas balneares por dias tranquilos em plena natureza. O Chalet do Lago, situado no Monte Granja Nova, em Montargil, a menos de uma hora de Lisboa, promete ser um dos refúgios a ter debaixo de olho para os meses quentes.

Inserido num cenário natural marcado pela serra e pela tranquilidade do Alentejo, este alojamento de turismo rural combina o charme rústico com um toque moderno e acolhedor. No verão, a envolvência ganha uma nova vida, com dias longos, finais de tarde dourados e a possibilidade de explorar trilhos pedestres e miradouros com tempo seco e céu limpo.

Um dos grandes destaques para a época quente é a piscina, perfeita para mergulhos refrescantes nos dias de maior calor, sem sair do conforto do alojamento. Entre momentos de descanso ao sol e banhos demorados, o espaço convida a abrandar o ritmo e a aproveitar o silêncio da paisagem.

Para além do alojamento, a região convida a experiências gastronómicas típicas do Alentejo, com restaurantes locais onde não faltam pratos tradicionais e vinhos da região. Nos dias mais quentes, a proximidade da barragem de Montargil é também um trunfo para quem quer praticar atividades ao ar livre ou simplesmente contemplar a paisagem.

Quanto aos preços, uma estadia no Chalet do Lago pode começar nos 52 euros por noite, valor indicativo que varia consoante a época e os serviços incluídos. Para o verão de 2026, é expectável que os preços sejam ajustados à procura da época alta, mas continua a ser uma opção competitiva para quem quer férias em Portugal sem ultrapassar o orçamento.