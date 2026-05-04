Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

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Trocar as praias mais concorridas por refúgios tranquilos pode ser o segredo para aproveitar o verão de forma diferente, com mais calma, menos confusão e paisagens ainda mais surpreendentes, dignas de destinos como Ibiza.

O criador de conteúdos Robson Gomes, num video partilhado nas redes sociais, mostra algumas das praias mais bonitas da região de Setúbal, perfeitas para quem procura fugir às multidões sem abdicar de águas cristalinas.

Da Praia da Figueirinha à Praia dos Galapos, passando pela Praia do Creiro, Praia dos Coelhos e o icónico Portinho da Arrábida, a região de Setúbal volta a destacar-se como um dos destinos mais impressionantes do país. Percorra a galeria acima e veja as praias.

Localizadas entre o estuário do Sado e a Serra da Arrábida, estas praias são frequentemente apontadas como das mais bonitas de Portugal, e até da Europa. Águas cristalinas, areia branca e uma envolvente natural praticamente intocada fazem deste cenário um verdadeiro refúgio para os dias quentes.

Mas há outro detalhe que está a chamar a atenção: a facilidade de acesso através de transportes públicos.

Como chegar sem carro

Para quem quer evitar trânsito e complicações, a Carris Metropolitana disponibiliza ligações diretas até à Praia da Figueirinha.

A linha 4474 liga o Centro Comercial Alegro à praia, com várias paragens ao longo do percurso, incluindo a Avenida Luísa Todi e o Outão. Já a linha 4472 parte da zona da Avenida dos Ciprestes, seguindo um trajeto semelhante. Em ambos os casos, a viagem dura cerca de 35 minutos e os bilhetes variam entre os 2 e os 4 euros.

As ligações estão ainda próximas da estação ferroviária de Setúbal, o que facilita a vida a quem chega de comboio.

Uma alternativa prática e sustentável

Com as restrições de trânsito na Serra da Arrábida durante os meses de verão, o recurso ao transporte público torna-se não só mais prático, como também uma opção mais sustentável.

A recomendação passa por consultar previamente os horários atualizados e planear a viagem, especialmente em dias de maior afluência.

Entre paisagens de cortar a respiração e acessos cada vez mais simples, Setúbal afirma-se, mais uma vez, como um destino obrigatório para quem não dispensa praia, mas quer fugir à confusão.