É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias

Estes são os melhores destinos de férias a apenas 2 horas de Portugal

As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal

Procura um destino que combine praias deslumbrantes, natureza exuberante e tradições culturais? O Funchal, capital do arquipélago da Madeira, é cada vez mais procurado por quem quer fugir da rotina e desfrutar de experiências únicas.

As praias do Funchal e arredores são um dos maiores atrativos da região. Apesar de muitas serem de seixos ou rochas vulcânicas, as águas são transparentes e convidativas, perfeitas para mergulho, snorkeling ou simplesmente relaxar ao sol. Para quem prefere areia, a Praia Formosa, uma das maiores da ilha, oferece longos areais e um ambiente familiar.

Mas o Funchal não se resume apenas a mar e sol. A cidade é rica em tradições madeirenses, visíveis em cada canto: das famosas festas de flores, com cores vibrantes que celebram a primavera, ao Mercado dos Lavradores, onde se encontram frutas exóticas, peixes frescos e artesanato local. Quem visita a ilha no verão pode ainda assistir a espetáculos de folclore, provar a tradicional espetada madeirense e saborear o famoso vinho da Madeira, conhecido internacionalmente.

E há boas notícias para quem quer planear uma viagem económica: voos de ida e volta para o Funchal podem ser encontrados a partir de 90 euros, enquanto o alojamento começa nos 30 euros por noite, permitindo umas férias completas sem gastar demasiado. Restaurantes locais oferecem menus típicos a preços acessíveis, tornando a cidade ainda mais convidativa.

Para os amantes da natureza, o Funchal é o ponto de partida para explorar as levadas e trilhos da ilha, com paisagens de cortar a respiração entre montanhas e vales verdejantes. Já os mais aventureiros podem experimentar passeios de barco para observar golfinhos e baleias nas águas cristalinas do Atlântico.

O Funchal é, sem dúvida, um destino que combina praias de sonho, cultura viva e natureza exuberante, mostrando que é possível ter férias completas em Portugal, mesmo com um orçamento controlado.