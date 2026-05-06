Esqueça os resorts lá fora: este tem tudo incluído com piscinas e escorregas fica no centro do país

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Com a chegada das férias, muitas famílias procuram destinos completos que reúnam descanso, diversão e comodidade num só espaço. No centro do país, em Vieira de Leiria, o Hotel Cristal Vieira Praia & Spa surge como uma das opções mais procuradas para quem quer fugir da rotina sem sair de Portugal.

Localizado junto à Praia da Vieira e integrado na região de Leiria, o hotel destaca-se pela sua forte aposta no turismo familiar, combinando alojamento com várias infraestruturas de lazer. Entre os principais atrativos estão as piscinas interiores e exteriores, escorregas aquáticos, zonas dedicadas a crianças e um spa completo, pensado para momentos de relaxamento.

O Hotel está também ligado ao parque aquático Mariparque, o que reforça a vertente de diversão para todas as idades, tornando-se especialmente apelativo para famílias com crianças.

Para além das áreas de lazer, o hotel oferece restaurante, bar, espaços de bem-estar e quartos com diferentes tipologias, muitos deles com vista para o mar ou para a envolvente natural da região.

No que diz respeito aos preços, a estadia varia consoante a época e o tipo de regime escolhido. Em média, uma noite no Hotel Cristal Vieira Praia & Spa ronda entre os 80 e os 150 euros por quarto, podendo incluir pequeno-almoço ou regimes mais completos, como tudo incluído em períodos promocionais.