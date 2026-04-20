Parece as Maldivas, mas fica em Portugal: esta praia é considerada a mais bonita do país

Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

Procura praias de sonho em Portugal? Aqui as águas são cristalinas e a paisagem é de sonho

Férias mais baratas que o Algarve? Estes três destinos de praia ficam mesmo ao lado de Portugal

Piscinas flutuantes e areia branca: esta praia é um sonho e é elogiada por quem a visita

Depois de atravessar uma ria, este comboio português de 2 euros leva-nos a uma praia de sonho

Fica em Portugal e é dos mais bonitos do mundo: veja como este parque aquático é incrível

Com a chegada dos dias mais quentes, as férias de verão tornam-se o momento ideal para relaxar, descobrir novos lugares e aproveitar o melhor que o país tem para oferecer. E não é preciso sair de Portugal para encontrar destinos dignos de postal: de norte a sul, o país está cheio de praias, paisagens naturais e experiências únicas.

O criador de conteúdos, Francktravels, destacou recentemente uma das praias mais impressionantes da costa portuguesa, apontando-a como “a mais bonita de Portugal” e sugerindo-a como destino obrigatório com a chegada do verão.

A praia em causa é a Praia do Ribeiro do Cavalo, situada em Sesimbra, no Parque Natural da Serra da Arrábida, a cerca de 45 minutos de Lisboa. Conhecida pelas suas águas cristalinas e envolvência natural, este areal tem ganho popularidade nas redes sociais e é frequentemente descrito como um verdadeiro “paraíso escondido” na região.

Segundo o criador de conteúdos a praia destaca-se não só pela paisagem, mas também pelas experiências disponíveis no local. Entre elas, estão passeios de barco e a possibilidade de alugar canoas transparentes, que permitem observar o fundo do mar durante a navegação.

O acesso à praia é gratuito, sendo possível lá chegar por trilhos ou através de passeio de barco a partir do porto de Sesimbra. No caso da deslocação de carro, existem parques de estacionamento na zona, com preços a rondar os 5 euros por dia, sendo depois necessário completar o percurso a pé ou optar pelo acesso marítimo.

O criador de conteúdos sublinha ainda que esta pode ser uma excelente opção para um dia de verão mais ativo, combinando praia, natureza e atividades no mar. Os passeios de barco permitem ainda explorar outras praias da região da Arrábida, tornando a experiência mais completa.

A Praia do Ribeiro do Cavalo tem sido destacada em vários rankings internacionais ao longo dos anos, tendo já sido referida como uma das melhores praias do mundo em diferentes plataformas de turismo.