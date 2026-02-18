A 3 horas de Portugal há um paraíso com água a 30 graus que parece as Maldivas

Facebook Instagram
Maldivas na Europa? Fica a 3 horas de Portugal
IOL
Há 2h e 48min
É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias

Água transparente em tons de azul-turquesa, enseadas escondidas e temperaturas convidativas. A Sardenha volta a afirmar-se como um dos destinos de eleição para quem procura férias de praia na Europa e, ao contrário do que muitos pensam, pode ser mais acessível do que parece.

Durante os meses de verão, as temperaturas rondam facilmente os 28ºC a 32ºC, com muitos dias de céu limpo. Mesmo em junho e setembro, o tempo mantém-se quente e agradável, ideal para evitar multidões e preços mais elevados. A água do mar, no pico do verão, pode atingir os 23ºC a 26ºC, perfeita para longos mergulhos.

A ilha é conhecida pelas suas praias de areia branca e mar calmo. Zonas como a Costa Smeralda atraem visitantes de todo o mundo, enquanto locais como La Pelosa impressionam pela transparência da água. Para quem prefere cenários mais selvagens, Cala Goloritzé oferece uma paisagem natural quase intocada.

A gastronomia é outro dos grandes argumentos. Entre pratos típicos destacam-se o porceddu (leitão assado), a massa malloreddus e queijos tradicionais como o pecorino. Nos restaurantes à beira-mar, o peixe fresco e o marisco são presenças obrigatórias, muitas vezes acompanhados por vinhos locais.

Apesar da imagem associada ao luxo, é possível encontrar voos ida e volta a partir dos 200 euros, dependendo da época e antecedência da reserva. Quanto ao alojamento, existem opções desde 30 euros por noite, sobretudo em guesthouses, Airbnb ou apartamentos locais, valores que podem subir nas zonas mais exclusivas e em agosto.

Com mar de águas quentes, clima estável, boa gastronomia e preços que podem ser competitivos fora da época alta, a Sardenha posiciona-se como uma alternativa interessante para quem quer férias mediterrânicas sem sair da Europa.

Entre natureza preservada e ambiente descontraído, a ilha italiana continua a provar que o paraíso pode estar mais perto, e mais acessível, do que se imagina.

