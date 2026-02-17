Facebook Instagram
Viagens

Sem sair da Europa, descobrimos uma praia com águas cristalinas e temperatura até 28 graus

Férias de verão a poucas horas de Portugal e mais baratas do que o Algarve
IOL
Há 1h e 9min
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal

No verão, poucos destinos conseguem aliar praias de areia clara, águas cristalinas e uma herança histórica fascinante com tanta harmonia. Entre enseadas escondidas e falésias imponentes, é possível explorar vilas antigas, percorrer ruas estreitas de casas brancas e mergulhar em tradições culinárias que atravessam séculos.

Falamos de Puglia, no sul de Itália, uma região que convida a descobrir aldeias pitorescas com os famosos trulli, casas circulares de pedra com telhados cónicos, reconhecidas como Património Mundial pela UNESCO, e cidades barrocas onde o ritmo de vida parece desacelerar, oferecendo uma experiência autêntica e memorável a cada esquina.

As praias, um dos grandes atrativos, permitem banhos prolongados: a temperatura da água no verão varia entre 24 e 28 graus. Os tons de azul e verde, transparentes e convidativos, tornam o litoral perfeito tanto para quem procura relaxar ao sol como para quem gosta de atividades como snorkeling ou passeios de barco. Entre o Adriático e o Jónico, encontram-se desde enseadas rochosas quase desertas até extensões de areia mais amplas, ideais para famílias.

Para quem está a pensar viajar nas férias de verão, a região apresenta opções de alojamento muito acessíveis, com estadias disponíveis no Booking a partir de 40 euros por noite. Os voos de ida e volta desde Portugal, para os aeroportos de Bari ou Brindisi, podem ser encontrados a partir de 200 euros no Google Flights, especialmente se forem reservados com antecedência.

Esta combinação de preços competitivos, praias deslumbrantes e património cultural torna a região uma das escolhas mais equilibradas para férias de verão, oferecendo experiências autênticas sem comprometer o orçamento.

RELACIONADOS
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Este oásis é português e vai entrar na nossa lista para o verão de 2026
Águas transparentes e vistas inacreditáveis: férias 2026 com tudo incluído por apenas 350 euros
Parece as Maldivas mas fica na Europa. Este destino é ideal para as férias de 2026
É mais barato do que ir para o Algarve: o destino perfeito para as suas férias de 2026 está aqui
A pensar nas férias de 2026? Esqueça as Caraíbas: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa
Mais Vistos
00:02:38
Dois às 10
Instrutor Joaquim responde a ‘provocação’ de Cláudio Ramos: “Já me estiquei bastante”
tvi
00:03:40
1ª Companhia
Soraia Sousa e Noélia pegam-se em bate-boca aceso antes de dormir
tvi
00:04:22
Dois às 10
Instrutor Joaquim dá a sua opinião sobre Filipe Delgado
tvi
00:02:25
1ª Companhia
Pazes feitas? Soraia Sousa e Noélia deixam "tudo em pratos limpos" após discussão
tvi
Destaques IOL
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Férias 2026
Este oásis é português e vai entrar na nossa lista para o verão de 2026
Fitness
"Vai desenhar o seu abdómen": o treino em casa sem aparelhos para quando não pode ir ao ginásio
Novidades
"Limpa, aspira água e não deixa marcas": Influencers de limpezas já estão a correr para o Lidl
Mais Lidas
El Niño Portugal
Se La Niña transitar para El Niño no verão, Portugal "está longe" dos efeitos
cnn
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Dois às 10
Antes de acabar entrevista, instrutor Joaquim levanta-se para surpreender Cristina Ferreira
tvi
Finlândia
Rússia está a construir novas instalações militares ao longo da fronteira com a Finlândia, "tal como durante a Guerra Fria"
cnn
Paris Saint-Germain
João Neves responde a Dembélé: «Quando temos algo a dizer, dizemos na cara»
maisfutebol
Maçãs
Engenheira alimentar deixa alerta sobre maçãs como sobremesa
versa