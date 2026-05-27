Entre falésias douradas e águas cristalinas, esta praia portuguesa parece saída de um postal

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

Praias extensas de areia branca e mar calmo: este é o refúgio preferido dos portugueses no verão

Água calma e amena: esta é mais uma praia portuguesa com paisagens de sonho

Esta praia portuguesa tem uma capela no topo da colina e uma paisagem de sonho

Esta piscina enche-se de água do mar e já está aberta: a alternativa aos dias de trânsito para a praia

O paraíso não fica apenas no estrangeiro: esta praia portuguesa tem água azul-turquesa e areia branca

Entre falésias douradas, mar azul-turquesa e areais que parecem saídos de um postal, Portugal continua a afirmar-se como um dos destinos de praia mais encantadores da Europa. De norte a sul do país, existem verdadeiros tesouros naturais capazes de atrair milhares de turistas todos os anos, e a Praia da Luz é um dos exemplos mais impressionantes.

Localizada no concelho de Lagos, esta praia algarvia volta a destacar-se pela tranquilidade, pelas águas cristalinas e pela paisagem que mistura o típico cenário costeiro do Algarve com um ambiente familiar e acolhedor.

Com temperaturas a subir e a época balnear a aproximar-se do auge, a Praia da Luz tem recebido cada vez mais visitantes nacionais e estrangeiros. Muitos procuram fugir das zonas mais movimentadas do Algarve e encontram ali um equilíbrio entre descanso, natureza e oferta turística.

Para além do extenso areal, a marginal junto à praia reúne vários restaurantes, esplanadas e espaços de lazer, tornando o local ideal para passar um dia completo em família ou entre amigos. As caminhadas junto às falésias e os desportos aquáticos também ajudam a atrair quem prefere férias mais ativas.

Destinos como a Praia da Luz reforçam a ideia de que não é preciso sair do país para encontrar paisagens paradisíacas.