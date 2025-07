Esqueça os resorts lá fora: este camping é aqui ao lado e tem casinhas, piscinas e uma praia de sonho

No alto de uma falésia, com vista para uma das praias mais bonitas do país, esconde-se um refúgio pensado para quem sonha com dias preguiçosos à beira-mar, mergulhos refrescantes e a calma que só a natureza consegue oferecer. Falamos do camping Colina do Sol, em São Martinho do Porto, mesmo no coração verde da Serra dos Mangues.

Com nove hectares de terreno para explorar, este espaço convida a aproveitar o verão ao máximo. Entre as duas piscinas e a zona aquática com tobogãs (perfeita para quem gosta de um pouco mais de adrenalina), há sempre lugar para um mergulho divertido. E há muito mais: minigolfe para todas as idades, clubes pensados para entreter os mais pequenos e adolescentes (dos 5 aos 17 anos) e, quando o sol se põe, há noites que ganham vida com concertos, espetáculos e karaoke.

Para os adultos que não dispensam algum movimento, há campos para jogar voleibol, mesas de ping-pong e um polidesportivo para pôr o corpo em ação. Mas se a ideia for simplesmente relaxar, há 100 alojamentos prontos a receber quem prefere o conforto de um cottage até 40m2 ou o charme das tendas mobiladas — sim, os cães também são bem-vindos. E para os verdadeiros amantes do campismo, há 200 espaços onde montar a tenda e deixar-se ficar.

Ainda que o Colina do Sol tenha tudo para umas férias completas, a cereja no topo do bolo é a sua localização. A apenas 2 km da baía de São Martinho do Porto, com o seu mar tranquilo e ambiente familiar, este é um ponto de partida perfeito para descobrir os encantos da costa. E se a vontade de explorar apertar, em poucos minutos está-se na Nazaré ou a passear pelas ruas medievais de Óbidos.

Um lugar onde o verão sabe mesmo a verão — entre o verde da serra e o azul do mar.

Veja as imagens.