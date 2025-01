Piscinas aquecidas, jacuzzis suspensos e neve: fica em Portugal o destino de inverno dos nossos sonhos

Se procura dias de descanso longe da confusão, mas com mergulhos e calor a fazer lembrar o verão, o ideal é procurar um refúgio que tenha piscinas interiores aquecidas para conseguir o melhor dos dois mundos. E o nosso país tem cada vez mais ofertas para viver um sonho de inverno. É o caso do Alambique – Hotel Resort & Spa.

Destaca-se como um dos maiores spas do país e redefine o conceito de piscinas interiores em hotéis, sendo perfeito para os dias frios de inverno. Além disso, é um local onde as crianças são bem-vindas. E, convenhamos, este é o sonho de qualquer criança. Durante o verão, os mais pequenos podem aproveitar as piscinas exteriores e o parque aquático, abertos entre maio e outubro. Mas, nesta época mais fria podem aproveitar as muitas piscinas interiores e jacuzzis.

Este luxuoso resort, situado entre a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha, fica a apenas duas horas e meia de carro de Lisboa ou do Porto.

O Golden Rock – Alambique Water Spa

A grande atração do Alambique é o seu exclusivo Golden Rock – Alambique Water Spa, que tem recebido destaque por ser uma verdadeira joia no universo do bem-estar. Este espaço incrível ocupa três pisos com 2500 metros quadrados e inclui três piscinas interiores aquecidas e vários jacuzzis, sendo que dois deles são suspensos. Existem disponíveis inúmeros serviços na área do bem-estar, como sauna ou massagens.

O Alambique de Ouro garante ainda neve durante todo o ano, graças à primeira cabine de neve a ser instalada em Portugal, como explicou o diretor do hotel, José Almeida, à Publituris Hotelaria. De acordo com a publicação, esta cabine recria a neve natural dentro de uma gruta.

A história do Alambique de Ouro começou em 1989, quando não passava de um restaurante à beira da estrada, que mais tarde evoluiu para estalagem e acabou como hotel de quatro estrelas. Alberto Carlos é o visionário por detrás deste projeto, como conta a Publituris. Sempre trabalhou no Alambique e, apesar de hoje ser administrador, marca presença todos os dias no restaurante.

Avaliações

A experiência no Alambique tem conquistado os seus visitantes, como comprovam os comentários elogiosos no Tripadvisor. "Excelente hotel e acolhedor. Funcionários simpáticos e atenciosos. Quarto espaçoso e limpo, cama confortável e com uma vista para a piscina. Pequeno-almoço muito variado. Spa, uma experiência extraordinária. Adorei a estadia e recomendo muito", comentou um dos hóspedes, resumindo a qualidade e o cuidado deste destino.

Mesmo que não opte por ficar alojado, pode adquirir acesso ao circuito do Golden Rock, aproveitando as instalações de luxo para um dia de relaxamento e prazer.

Programa especial Carnaval - packs de preços

Aproximam-se os dias de Carnaval e o Hotel tem um programa incrível para quem quiser passar com família e amigos. O programa incluiu um pack de 4 ou 5 noites, para o fim de semana prolongado, com opções adaptadas a diferentes preferências. Os preços incluem diversas categorias de alojamento, oferecendo desde quartos duplos a suites premium e familiares, todas com os serviços exclusivos do "Golden Rock".

Os preços para um quarto duplo superior começam em 452,50 euros por pessoa para 4 noites e vão até 542,50 euros para 5 noites. Há também a opção de um quarto duplo deluxe, com valores de 535 euros a 625 euros. Para quem procura o máximo em sofisticação, a suite premium (não disponível para crianças) está disponível por 625 euros para 4 noites e 750 euros para 5 noites. As famílias podem optar por quartos com ou sem varanda, que acomodam até 4 pessoas. As tarifas variam entre 790 euros e 980 euros para o conjunto das noites, dependendo da escolha do quarto e da duração da estadia.

Há também suplementos para crianças, a partir de 95 euros por criança (para menores de 10 anos). Opções personalizadas incluem a possibilidade de ajustar a estadia para atender às necessidades das famílias.

Festas temáticas no Hotel

De sexta-feira a segunda-feira, o programa oferece uma experiência completa para desfrutar ao máximo do Carnaval. O pacote inclui pequeno-almoço, acesso aos serviços exclusivos do hotel, animação dedicada para as crianças, alojamento confortável e uma festa temática na discoteca do hotel após o jantar. Na segunda-feira, o jantar é seguido por um animado baile de máscaras com música ao vivo.