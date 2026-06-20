Portugal é o destino europeu mais acessível para férias de campismo em família

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Um estudo da plataforma de comparação e reserva de automóveis DiscoverCars.com coloca Portugal no topo dos destinos europeus mais económicos para umas férias de campismo em família neste verão.

Espanha surge na segunda posição, seguida pela Áustria e pelo Reino Unido, que também se destacam entre as opções mais acessíveis analisadas.

Para encontrar a melhor escapadinha económica, o DiscoverCars.com analisou dois a quatro parques de campismo familiares populares em cada país incluído no inquérito, com o objetivo de determinar o custo médio mais baixo de uma estadia de uma semana entre 27 de julho e 2 de agosto. Em seguida, combinou esse custo com as tarifas de aluguer de automóveis na região para o mesmo período, calculando assim o custo médio total de uma viagem de uma semana.

Em primeiro lugar surge Portugal, uma vez que os custos de acampamento e aluguer de automóveis para uma semana ascenderam a apenas 363€. A análise constatou ainda que Portugal apresentava os custos mais baixos de aluguer de automóveis, com 143€, e que os custos médios de acampamento mais baixos ascenderam a 220€, tornando-o o destino de campismo em família mais acessível deste verão.

Entre os destinos portugueses analisados, o estudo selecionou dois parques de campismo, localizados em Odeceixe e no Parque Natural da Serra de São Mamede, no Alentejo.

Os restantes destinos europeus onde acampar em família é mais acessível

2. Espanha

Espanha ficou em segundo lugar no ranking dos destinos de campismo mais acessíveis para famílias, com um custo médio de 398€ por uma estadia de uma semana num parque de campismo. Segundo a análise, Espanha apresenta os segundos custos de campismo mais acessíveis, com 149€, e os terceiros custos de aluguer de automóvel mais baixos, com 249€.

3. Áustria

A Áustria ficou em terceiro lugar no ranking, com um custo total de 445€ para a estadia no parque de campismo e o aluguer de automóvel. “Verificou-se que a Áustria tem o quarto custo mais acessível em parques de campismo, com 187€, e no aluguer de automóveis, com 258€, o que a coloca entre os três primeiros lugares na classificação geral”, pode ler-se na análise.

4. Reino Unido

O Reino Unido ficou em quarto lugar, com um custo total combinado de 504€. O custo médio de um parque de campismo no Reino Unido para uma estadia de uma semana ascendeu a 272€, o segundo valor mais elevado. Os custos de aluguer de automóveis ascenderam a 232€, o que constituiu o segundo valor mais acessível do estudo.

5. Suécia

O custo médio total do acampamento e do aluguer de automóvel na Suécia ascendeu a 552€, o que colocou o destino no quinto lugar entre os destinos de acampamento em família mais acessíveis. Os custos de acampamento na Suécia ascenderam a 200€, e o preço do aluguer de automóvel foi de 352€.

Os cinco países mais caros para uma viagem de campismo em família neste verão

A DiscoverCars.com também identificou os países onde o custo médio do aluguer de um carro e de uma estadia de uma semana num parque de campismo é mais elevado.

Em primeiro lugar estão os Países Baixos, com um custo médio de 1.021€. Em segundo lugar está a Suíça, com um custo médio de 958€. Em terceiro lugar está a Noruega, com um custo médio de 776€. Em quarto lugar está a Finlândia, com um custo médio de 637€. Em quinto lugar está a França, com um custo médio de 629€.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.