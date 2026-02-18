Férias de verão? Este refúgio parece um resort na Indonésia mas fica em Portugal

As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal

No coração da natureza, em plena encosta verdejante de Guimarães, há um refúgio pensado para quem quer desligar do ritmo acelerado do dia a dia. O Refúgio Saltus tem conquistado visitantes que procuram silêncio, floresta e o som relaxante das cascatas como banda sonora das férias de verão.

A sugestão foi recentemente partilhada pela página de Instagram @por_cantinhos, que descreve o espaço como “um cantinho no meio da natureza, perfeito para usufruir do silêncio da floresta”.

O Refúgio Saltus é composto por duas casas independentes, ambas com acesso à piscina exterior e à sauna, proporcionando uma experiência intimista e exclusiva.

O Penedo Bungalow destaca-se pela sua localização singular, construído literalmente sobre um penedo, oferece uma sala panorâmica com vistas desafogadas para a paisagem natural envolvente. Já o Jacuzzi Bungalow, ideal para até dois casais, dispõe de um espaço exterior acolhedor com jacuzzi privativo, perfeito para relaxar ao final do dia.

Durante o verão, a piscina exterior torna-se um dos grandes atrativos do espaço, convidando a mergulhos refrescantes após caminhadas pela zona. Nos dias mais frescos, o jacuzzi e a sauna garantem conforto e bem-estar em qualquer altura do ano.

O conceito do Refúgio Saltus passa por proporcionar uma experiência de imersão total na natureza. A envolvência natural, marcada por vegetação densa e cursos de água próximos, cria o cenário ideal para descansar, ler um livro ou simplesmente não fazer nada.

Os preços variam consoante a época. Atualmente, uma noite no Jacuzzi Bungalow começa nos 195 euros, enquanto o Penedo Bungalow apresenta valores a partir dos 165 euros por noite. O espaço é particularmente indicado para casais ou amigos que queiram partilhar a experiência e dividir custos, tornando a escapadinha mais acessível.

Para quem procura uma pausa nas férias de verão sem sair do país, o Refúgio Saltus apresenta-se como uma opção diferenciadora: natureza, privacidade e conforto reunidos num só lugar, a poucos minutos do centro histórico de Guimarães.