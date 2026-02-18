Facebook Instagram
Férias de verão? Este refúgio parece um resort na Indonésia mas fica em Portugal

É mesmo um ‘tesouro’ escondido e um destino perfeito para as férias
IOL
Há 52 min
No coração da natureza, em plena encosta verdejante de Guimarães, há um refúgio pensado para quem quer desligar do ritmo acelerado do dia a dia. O Refúgio Saltus tem conquistado visitantes que procuram silêncio, floresta e o som relaxante das cascatas como banda sonora das férias de verão.

A sugestão foi recentemente partilhada pela página de Instagram @por_cantinhos, que descreve o espaço como “um cantinho no meio da natureza, perfeito para usufruir do silêncio da floresta”.

O Refúgio Saltus é composto por duas casas independentes, ambas com acesso à piscina exterior e à sauna, proporcionando uma experiência intimista e exclusiva.

O Penedo Bungalow destaca-se pela sua localização singular, construído literalmente sobre um penedo, oferece uma sala panorâmica com vistas desafogadas para a paisagem natural envolvente. Já o Jacuzzi Bungalow, ideal para até dois casais, dispõe de um espaço exterior acolhedor com jacuzzi privativo, perfeito para relaxar ao final do dia.

Durante o verão, a piscina exterior torna-se um dos grandes atrativos do espaço, convidando a mergulhos refrescantes após caminhadas pela zona. Nos dias mais frescos, o jacuzzi e a sauna garantem conforto e bem-estar em qualquer altura do ano.

O conceito do Refúgio Saltus passa por proporcionar uma experiência de imersão total na natureza. A envolvência natural, marcada por vegetação densa e cursos de água próximos, cria o cenário ideal para descansar, ler um livro ou simplesmente não fazer nada.

Os preços variam consoante a época. Atualmente, uma noite no Jacuzzi Bungalow começa nos 195 euros, enquanto o Penedo Bungalow apresenta valores a partir dos 165 euros por noite. O espaço é particularmente indicado para casais ou amigos que queiram partilhar a experiência e dividir custos, tornando a escapadinha mais acessível.

Para quem procura uma pausa nas férias de verão sem sair do país, o Refúgio Saltus apresenta-se como uma opção diferenciadora: natureza, privacidade e conforto reunidos num só lugar, a poucos minutos do centro histórico de Guimarães.

