A pensar em férias fora do país? Conheça os países onde o euro vale mais

Quando chega a hora de planear as férias, as taxas de câmbio também podem e devem pesar na decisão. A Ebury, fintech global especializada em serviços financeiros, analisou a evolução das moedas em alguns dos principais destinos turísticos dos portugueses e, neste momento, quem utiliza o euro vê o seu poder de compra aumentar em países como o México, Brasil ou EUA, comparativamente há um ano.

Em sentido contrário encontram-se destinos como a Tailândia, o Egito ou o Japão. O ranking da Ebury também considerou a taxa de inflação nos respetivos países, permitindo tirar conclusões mais precisas sobre a variação do poder de compra nos últimos 12 meses.

A evolução seguida pelo mercado cambial nos últimos meses impacta sempre o mapa turístico internacional. A volatilidade das moedas é um fator essencial na hora de fazer compras durante as férias, mas também pesa nos valores calculados pelas agências de viagens, que contratam e pagam serviços em diversos locais do mundo, diz a Ebury, em comunicado. Ou seja, os próprios pacotes de férias que são oferecidos pelos vários agentes podem sair mais baratos quando se trata de um destino cuja moeda sofreu uma maior quebra de valor.

Fonte: Ebury

