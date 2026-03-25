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Viagens

Ilha de piratas, insufláveis e parque aquático: este é o plano perfeito para as férias de verão em família

A planear as férias de verão? Este parque aquático merece uma visita
IOL
Há 1h e 49min
Procura praias de sonho em Portugal? Aqui as águas são cristalinas e a paisagem é de sonho

A pensar nas férias de verão e ainda sem planos definidos? Se a ideia é fugir à clássica ida à praia, há alternativas bem diferentes por todo o país. Em Outeiro da Cabeça, Campelos, no concelho de Torres Vedras, existe um espaço que junta natureza, aventura e muita diversão: o Parque Aquático Lagoa do Falcão.

Mas atenção, não se trata de um parque aquático tradicional cheio de escorregas e piscinas artificiais. Aqui, a grande protagonista é a lagoa natural, onde acontece a maioria das atividades, dentro de água ou nas suas margens, com opções para todos os gostos, dos mais radicais aos mais tranquilos.

Ao longo do dia, não faltam experiências: desde saltos em insufláveis aquáticos a atividades como arco e flecha, stand-up paddle ou canoagem. E há ainda espaço para programas mais criativos.

Um dos destaques é a Ilha Pirata, situada no meio da lagoa, onde existe um tesouro escondido. Para lá chegar, é preciso seguir pistas espalhadas pelo parque até encontrar a chave. Depois, é subir para a jangada e partir à descoberta da Arca do Tesouro. Pelo caminho, ainda há um minicircuito de arborismo dentro do barco dos piratas.

Benefícios exclusivos?
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Para quem prefere adrenalina, há um slide com mais de 200 metros de comprimento que promete momentos inesquecíveis.

E claro, entre tanta atividade, ou simplesmente para relaxar, é possível aproveitar a praia fluvial da lagoa.

O Parque Aquático Lagoa do Falcão funciona entre junho e setembro, das 10h às 19h, todos os dias. Fora da época alta, só abre aos fins de semana ou mediante reserva para grupos (mínimo de 10 pessoas).

Quanto aos preços, o bilhete diário custa 27 euros para adultos e 21 euros para crianças e seniores. Existe também uma opção familiar (dois adultos e uma criança até aos 10 anos) por 70 euros. Nota importante: algumas atividades têm custo adicional.

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