Ilha de piratas, insufláveis e parque aquático: este é o plano perfeito para as férias de verão em família

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A pensar nas férias de verão e ainda sem planos definidos? Se a ideia é fugir à clássica ida à praia, há alternativas bem diferentes por todo o país. Em Outeiro da Cabeça, Campelos, no concelho de Torres Vedras, existe um espaço que junta natureza, aventura e muita diversão: o Parque Aquático Lagoa do Falcão.

Mas atenção, não se trata de um parque aquático tradicional cheio de escorregas e piscinas artificiais. Aqui, a grande protagonista é a lagoa natural, onde acontece a maioria das atividades, dentro de água ou nas suas margens, com opções para todos os gostos, dos mais radicais aos mais tranquilos.

Ao longo do dia, não faltam experiências: desde saltos em insufláveis aquáticos a atividades como arco e flecha, stand-up paddle ou canoagem. E há ainda espaço para programas mais criativos.

Um dos destaques é a Ilha Pirata, situada no meio da lagoa, onde existe um tesouro escondido. Para lá chegar, é preciso seguir pistas espalhadas pelo parque até encontrar a chave. Depois, é subir para a jangada e partir à descoberta da Arca do Tesouro. Pelo caminho, ainda há um minicircuito de arborismo dentro do barco dos piratas.

Para quem prefere adrenalina, há um slide com mais de 200 metros de comprimento que promete momentos inesquecíveis.

E claro, entre tanta atividade, ou simplesmente para relaxar, é possível aproveitar a praia fluvial da lagoa.

O Parque Aquático Lagoa do Falcão funciona entre junho e setembro, das 10h às 19h, todos os dias. Fora da época alta, só abre aos fins de semana ou mediante reserva para grupos (mínimo de 10 pessoas).

Quanto aos preços, o bilhete diário custa 27 euros para adultos e 21 euros para crianças e seniores. Existe também uma opção familiar (dois adultos e uma criança até aos 10 anos) por 70 euros. Nota importante: algumas atividades têm custo adicional.