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Praia Fluvial dos Olhos da Fervença
Praia Fluvial dos Olhos da Fervença

Nem mar nem piscina: este é um dos refúgios mais bonitos para os dias quentes
IOL
Hoje às 16:05

Praia Fluvial dos Olhos de Fervença: paraíso nacional que parece saído de Bali

Praia Fluvial do Lago Azul

Praia do Carvalho

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Com águas cristalinas e ambiente tranquilo, esta praia fluvial é um segredo bem guardado

Quando se pensa em férias de verão, o mar costuma ser a primeira escolha. No entanto, há recantos no interior do país que conseguem surpreender pela beleza das paisagens e pela qualidade das águas. É o caso da Praia Fluvial dos Olhos da Fervença, situada na freguesia de Cadima, no concelho de Cantanhede.

Este espaço nasceu a partir de uma piscina natural alimentada pelas águas da ribeira da Corujeira e tornou-se um dos locais mais procurados da região durante os meses mais quentes. Além da zona balnear, conta com um pequeno areal, extensas áreas relvadas e sombras naturais proporcionadas pelas árvores que rodeiam o espaço.

A Praia Fluvial dos Olhos da Fervença tem sido distinguida ao longo dos anos com o galardão "Qualidade de Ouro", um reconhecimento da excelência da água e das condições oferecidas aos visitantes.

Um dos aspetos que mais impressiona quem a visita é a cor da água. Os tons azul-turquesa fazem lembrar destinos paradisíacos e criam um cenário pouco habitual no centro de Portugal. Embora não tenha o calor das águas tropicais, é o local ideal para um mergulho refrescante, para descansar junto à água ou simplesmente para aproveitar um dia diferente em contacto com a natureza.

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