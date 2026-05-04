Parece um destino asiático, mas fica a 1 hora de Lisboa: "um lugar simplesmente insano"

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Entre a floresta e o mar, na zona de Peniche, o Bukubaki Eco Surf Resort tem vindo a destacar-se como um destino para quem procura fugir à rotina e viver uma experiência mais próxima da natureza.

O conceito do espaço assenta na sustentabilidade, no bem-estar e na eficiência de recursos, com uma oferta de alojamento diferenciada que combina conforto com integração total no ambiente natural.

Qual os valores dos alojamentos?

As opções são variadas e adaptam-se a diferentes tipos de estadia e orçamentos. As Treehouse Wide, suspensas entre as árvores e com capacidade até 6 pessoas, têm preços a partir de 192 euros por noite, enquanto as mais compactas Treehouse Tiny, para até 4 pessoas, começam nos 144 euros por noite.

Já o Bungalow, em piso térreo e também para até 4 pessoas, apresenta valores desde 126 euros por noite.

Para quem procura uma opção mais económica, as Canadian Rooms começam nos 80 euros por noite nas versões Family e Group, com capacidade entre 3 e 4 pessoas. Existe ainda a opção Canadian Room Comfort, pensada para duas pessoas, com acesso a balneários partilhados.

No segmento mais acessível, a Sharing Villa apresenta preços a partir dos 34 euros por pessoa, promovendo um conceito de alojamento partilhado e social. Já a versão Sharing Villa Deluxe, com maior privacidade e capacidade até 4 pessoas, tem valores desde 90 euros por noite.

Atividades e gastronomia

Para além do alojamento, o Bukubaki oferece uma forte componente de experiências, com atividades como aulas de surf, skate e yoga, passeios de bicicleta, trilhos na natureza, sessões de meditação e massagens. O espaço inclui ainda piscina de água salgada, sauna e zonas de relaxamento.

A gastronomia também faz parte da experiência, com um restaurante que aposta em produtos locais e pratos de inspiração mediterrânica, num ambiente descontraído em plena natureza.

Localizado perto das praias de Peniche, o Bukubaki posiciona-se como uma opção para quem procura uma escapadinha sustentável, ativa e em contacto direto com o ambiente natural. Para mais informações, veja aqui.