Piratas das Caraíbas? Um refúgio escondido em Portugal que parece um cenário de Hollywood

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Com os dias quentes a convidarem a passeios e mergulhos refrescantes, há um espaço no Montijo que está a chamar a atenção de famílias e visitantes nas redes sociais. A Quinta das Riscas combina natureza, lazer e um ambiente temático que promete agradar tanto aos mais novos como aos adultos.

Conhecida por acolher eventos como casamentos, batizados e aniversários, a quinta destaca-se pelo cenário natural que a envolve. Entre cascatas, coqueiros, lagos e animais como cisnes, pavões e patos-reais, o espaço oferece uma experiência que privilegia o contacto com a natureza.

Uma das principais atrações é a chamada Ilha dos Piratas, uma zona temática inspirada no universo dos corsários e das aventuras marítimas. Rodeada por água cristalina, esta área foi pensada para estimular a imaginação dos mais pequenos, mas acaba também por impressionar os visitantes mais crescidos.

Nas redes sociais, vários vídeos partilhados por visitantes mostram alguns dos recantos mais surpreendentes do espaço. Entre eles está o criador de conteúdos Gustavo Henrique, que revelou alguns detalhes da experiência.

"Por aqui vais poder viver experiências como entrar numa caverna em forma de caveira, mergulhar numa piscina que parece uma ilha secreta perdida no meio do oceano e explorar um navio inspirado no famoso filme Piratas das Caraíbas", descreveu.

Além das atrações temáticas, o espaço conta ainda com bar, jacuzzi e espreguiçadeiras para quem prefere relaxar e aproveitar o sol. Segundo o criador de conteúdos, as bebidas funcionam através de um cartão adquirido na receção.

Há ainda uma surpresa reservada para quem celebra o aniversário no local. Os aniversariantes podem levar o próprio bolo e recebem um espumante oferecido pela casa. Para mais informações e reservas contacte o local 912 650 099.