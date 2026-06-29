Portugal que muitos portugueses desconhecem: esta piscina enche-se de água vinda da nascente de um rio

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Há recantos em Portugal que continuam a passar despercebidos a muitos, mesmo sendo ideais para os dias quentes de verão. Um desses locais é a Piscina Natural de Ançã, no concelho de Cantanhede, que se destaca pela água cristalina proveniente diretamente da nascente de um rio.

A sugestão foi partilhada pelo casal Joana Ribeiro e Hugo, conhecidos no Instagram como @os_sapona, que deram a conhecer este espaço natural através de um vídeo publicado na rede social.

"Piscina natural e gratuita. A água vem diretamente da nascente do rio, por isso está sempre bem fresquinha e cristalina, até nos dias mais quentes", referem os criadores de conteúdos.

Além da qualidade da água, o casal destaca o ambiente familiar e tranquilo do espaço. Nas imediações existem zonas relvadas para estender a toalha, cafés e outras comodidades que permitem passar um dia de descanso em contacto com a natureza, sem qualquer custo de entrada.

A Piscina Natural de Ançã está situada no centro da vila e funciona durante a época balnear, entre 14 de junho e 14 de setembro. Durante este período, o espaço conta diariamente com a presença de dois nadadores-salvadores, garantindo maior segurança aos banhistas.

Para quem pretende visitar o local, o estacionamento mais próximo fica junto ao Parque Desportivo de São Sebastião, a cerca de 500 metros da piscina.

Com água fresca durante todo o verão e um ambiente sereno, este é um dos segredos mais bem guardados da região de Cantanhede para quem procura fugir às praias mais concorridas e desfrutar de um mergulho em plena natureza.