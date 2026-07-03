Praias paradisíacas e refeições desde 4 euros: este é o destino costeiro europeu mais barato para ir de férias

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Com praias de águas cristalinas, paisagens naturais e preços mais acessíveis do que muitos destinos populares, há um país europeu que começa a conquistar cada vez mais viajantes. Ainda pouco explorada por muitos portugueses, a Albânia reúne tudo o que é preciso para umas férias de verão memoráveis.

Embora destinos como Espanha, Itália ou Grécia continuem entre os preferidos para a época balnear, a Albânia tem vindo a destacar-se como uma alternativa para quem procura beleza, tranquilidade e custos mais baixos.

Situado na Península Balcânica, entre os mares Adriático e Jónico, o país é conhecido pela sua costa repleta de praias de águas transparentes. Entre as mais famosas encontram-se Kakome, Himarë, Borsh e Porto Palermo, consideradas por muitos visitantes verdadeiros tesouros do Mediterrâneo.

Além do cenário paradisíaco, o verão traz temperaturas médias a rondar os 25°C, criando as condições ideais para aproveitar a praia e explorar a natureza, segundo o jornal El Español.

Mas a Albânia não vive apenas do litoral. O país oferece também um rico património histórico e cultural, com castelos, igrejas, cidades antigas e percursos de montanha que convidam à descoberta.

Outro dos grandes atrativos são os preços. De acordo com o Albania Tour Guide, uma refeição num restaurante local em Tirana custa, em média, entre 4 e 10 euros, enquanto um jantar num restaurante de categoria superior varia entre 15 e 30 euros por pessoa. Já uma noite num hotel de luxo pode rondar os 80 euros.

Também as visitas culturais são económicas, com entradas em museus a custarem, regra geral, entre 1 e 4 euros.