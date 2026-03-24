Procura praias de sonho em Portugal? Aqui as águas são cristalinas e a paisagem é de sonho

Para férias em 2026, não é preciso ir muito longe: Portugal oferece destinos incríveis que combinam natureza, praias e tranquilidade. Entre eles, Porto Covo destaca-se como uma vila charmosa, perfeita para quem quer fugir do agito das grandes cidades e desfrutar de umas férias relaxantes junto ao mar. Com ruas estreitas, casas brancas e um ambiente acolhedor, este destino é ideal para famílias, casais ou quem procura paz e contacto com a natureza.

A poucos minutos da vila, encontra-se a famosa Praia da Samoqueira, conhecida pelas suas formações rochosas impressionantes e águas cristalinas. É o local perfeito para passeios à beira-mar, banhos de sol ou mergulhos nas pequenas enseadas que a envolvem. Além disso, a paisagem da costa alentejana oferece um cenário natural de rara beleza, que convida a explorar cada recanto e a apreciar o pôr do sol sobre o Atlântico.

Depois de um dia de praia ou de passeios pela região, é possível desfrutar da gastronomia local em restaurantes bem avaliados. O Alma Nomada Porto Covo é uma excelente escolha para quem procura cozinha mediterrânica num ambiente descontraído, enquanto a Marisqueira “O Pescador” é perfeita para provar marisco fresco e pratos tradicionais do Alentejo.