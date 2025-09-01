Pais demoram 2,5 dias a recuperar do stress das férias em família (o que vê no Instagram esconde uma realidade intensa)

Uma baía escondida no Mediterrâneo para quem ainda vai de férias

Com setembro a marcar o regresso à rotina, muitos pais admitem que as férias em família estão longe de ser o cenário idílico que se vê no Instagram.

De acordo com o site New York Post, um estudo realizado pela Talker Research para a marca Yoto, revelou que os pais precisam, em média, de 2,5 dias para recuperar do stress de uma viagem com filhos.

Discussões, birras e lágrimas instalam-se rapidamente: um em cada três pais garante que a paz dura menos de uma hora durante as viagens, seja de carro ou de avião. Para lidar com o caos, muitos recorrem a estratégias pouco convencionais, desde oferecer doces (30%) e brinquedos (28%) até dar tempo de ecrã sem limites (26%).

Apesar da tentação dos tablets, 70% dos pais valorizam alternativas sem ecrã, como livros de atividades, jogos em família e leitores de áudio. Ainda assim, a pressão para criar memórias perfeitas pesa: 64% dizem sentir-se obrigados a tornar cada momento mágico, mesmo quando as birras se repetem.

Para alguns, o stress atinge o limite: 11% chegam a fingir uma ida à casa de banho apenas para chorar ou respirar fundo. Não surpreende, por isso, que 71% confesse sentir que precisa de outras férias para recuperar das próprias férias.

“Viajar em família pode parecer perfeito nas redes sociais, mas a realidade é muito mais intensa”, explica a diretora da Yoto, Sarah Natchez, sublinhando que, no fim, são os “momentos imperfeitos” que ficam na memória.