Facebook Instagram
Viagens

Pais demoram 2,5 dias a recuperar do stress das férias em família (o que vê no Instagram esconde uma realidade intensa)

Com o fim das férias e o regresso à rotina, um estudo revela que os pais demoram em média 2,5 dias a recuperar do stress das viagens em família
IOL
Hoje às 16:49
Em 2026 pode ter 44 dias de descanso gastando só 13 de férias. Saiba como

Com setembro a marcar o regresso à rotina, muitos pais admitem que as férias em família estão longe de ser o cenário idílico que se vê no Instagram.

De acordo com o site New York Post, um estudo realizado pela Talker Research para a marca Yoto, revelou que os pais precisam, em média, de 2,5 dias para recuperar do stress de uma viagem com filhos.

Discussões, birras e lágrimas instalam-se rapidamente: um em cada três pais garante que a paz dura menos de uma hora durante as viagens, seja de carro ou de avião. Para lidar com o caos, muitos recorrem a estratégias pouco convencionais, desde oferecer doces (30%) e brinquedos (28%) até dar tempo de ecrã sem limites (26%).

Apesar da tentação dos tablets, 70% dos pais valorizam alternativas sem ecrã, como livros de atividades, jogos em família e leitores de áudio. Ainda assim, a pressão para criar memórias perfeitas pesa: 64% dizem sentir-se obrigados a tornar cada momento mágico, mesmo quando as birras se repetem.

Para alguns, o stress atinge o limite: 11% chegam a fingir uma ida à casa de banho apenas para chorar ou respirar fundo. Não surpreende, por isso, que 71% confesse sentir que precisa de outras férias para recuperar das próprias férias.

“Viajar em família pode parecer perfeito nas redes sociais, mas a realidade é muito mais intensa”, explica a diretora da Yoto, Sarah Natchez, sublinhando que, no fim, são os “momentos imperfeitos” que ficam na memória.

 

RELACIONADOS
Em 2026 pode ter 44 dias de descanso gastando só 13 de férias. Saiba como
Das férias ao escritório: camisas essenciais da Parfois para ter sempre à mão
Está de férias no Algarve? Reserve um dia e vá às ‘Maldivas portuguesas’ por menos de 2 euros
Férias de última hora? Este paraíso fica a menos de duas horas de Portugal e tem voos diretos
Nunca mais fomos de férias sem deixar um copo de água na bancada da cozinha
Seis dicas para aproveitar as férias sem gastar muito
Mais Vistos
00:04:28
Big Brother
Jéssica e Afonso choram juntos com mimos da família. Miranda intervém e leva 'barra': «Deixa ouvir»
tvi
00:01:00
Big Brother
Para lá da canela: o ritual inesperado de Bruna Gomes
tvi
00:04:58
Big Brother
Reviravolta! Catarina Miranda e Afonso Leitão caem em armadilha de Bruna e Jéssica Vieira
tvi
00:05:12
Big Brother
Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado
tvi
Destaques IOL
Dicas
Manchas queimadas na placa de indução: uma pastilha da máquina da loiça resolveu
Cheesecake
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância
Fábio Belo
OPINIÃO I Miranda salva, mas já sem brilho de estrela
Loiça
Estes 5 gestos acabaram com a desilusão da loiça mal lavada no fim de cada ciclo
Mais Lidas
Previsões tempo
Descida das temperaturas tem os dias contados
cnn
FC Porto
FC Porto vende Zé Pedro ao Cagliari
maisfutebol
FC Porto
OFICIAL: FC Porto anuncia Jakub Kiwior
maisfutebol
Sporting
Sem Kevin, Sporting avança para fechar com Jota Silva
maisfutebol
Benfica
Federico Coletta vai ser reforço do Benfica
maisfutebol
Veiculos eletricos
Fui de carro elétrico de férias para o Algarve: conduzi-lo foi confortável, carregá-lo foi um suplício
cnn