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Todos querem mergulhar aqui: esta piscina oceânica portuguesa de acesso livre é elogiada pelos turistas

É de acesso livre e é perfeita para quem adora dar mergulhos em água salgada sem ter de pôr os pés na areal
IOL
Há 3h e 19min
“Um verdadeiro oásis”: praia portuguesa pouco conhecida é elogiada pela imprensa espanhola

Quando se pensa em Cascais, é natural que as praias de areia branca venham logo à mente. Mas nem todos são fãs de areais – e é aí que surge um verdadeiro tesouro para os amantes do mar: a Piscina Ocêanica Alberto Romano, situada no paredão de Cascais.

Entre a Praia da Duquesa e a Praia das Moitas, em frente ao antigo Hotel Estoril-Sol, encontra-se esta piscina banhada pelo oceano. Com cerca de 50 metros de comprimento, é uma das maiores piscinas oceânicas do país e atrai veraneantes de todas as idades. A sua profundidade reduzida, aliada à presença de nadadores-salvadores, faz dela a escolha perfeita para famílias com crianças.

A piscina deve o seu nome a um antigo presidente da Junta de Turismo da Costa do Estoril e é de fácil acesso: fica perto da estação de comboios de Cascais e, para quem vai de carro, há estacionamento pago na Alameda Duques de Palmela.

Além do mergulho, o espaço oferece uma esplanada com bar e restaurante, ideal para relaxar com vista para o mar. A entrada é gratuita, mas o local é bastante procurado – por isso, chegar cedo é a melhor forma de garantir o seu lugar.

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